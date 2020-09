«Eigentlich ist nur die Maske neu»: Unterwegs mit einer Spitex-Mitarbeiterin

«Ade zäme.» Es ist 7 Uhr morgens, im Hauptquartier der Spitex in Zuchwil herrscht emsiges Treiben. Frauen und Männer in grünen T-Shirts schreiten durch die Räume, einige mit Masken, andere mit gepackten Spitex-Rucksäcken. Immer wieder geht jemand von ihnen zur Türe hinaus und verabschiedet sich, steigt ins Auto und fährt zum Hausbesuch. Oder aufs Velo – so macht es Karin Saez. Die 51-Jährige ist seit 30 Jahren bei der Spitex, seit 15 arbeitet die Pflegefachfrau in Zuchwil. Sie stülpt einen Helm über die kurzen roten Haare und erklärt, wohin es zuerst geht. Dann schwingt sie sich auf das Rad, blickt nach links, nach rechts, und tritt in die Pedale.

«Guete Morge.» Durch den Hintereingang betritt Karin Saez ein Einfamilienhaus in Zuchwil. Es ist offen – die Patientin, die die Spitex-Frau an diesem Tag zuerst besucht, weiss, dass die Pflegefachfrau kommt. Die ältere Dame liegt in einem Bett, über dem ein Haltegriff baumelt, im Zimmer nebenan bellt hinter einer verschlossenen Türe ein Hund. Die Spitexfrau, welche auch Wundexpertin ist, packt ihr Material aus. Sie versorgt eine Wunde an der Ferse der Frau; aufgrund derer Diabetes-Erkrankung musste sie entzündetes Gewebe entfernen lassen. Karin Saez nimmt den Verband ab, säubert die Wunde, schneidet neues Verbandsmaterial zurecht, klebt alles zu. Dabei trägt sie Handschuhe, davor und danach desinfiziert sie sich mehrmals die Hände. Dazu trägt sie an ihrem Gurt ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel. Nicht erst seit Corona.