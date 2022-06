Eigener Film Sonntag für Sonntag treffen sich Kanti-Schüler zum Filmdreh: «Filme und Serien schaue ich mir jetzt mit anderen Augen an» Solothurner Kantischülerinnen und -schüler investieren viel Freizeit, um einen Film zu drehen. Vom Drehbuch bis zum Schnitt gestalten sie in Eigenregie. Von Verzögerungen lassen sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

«Klappe!» Corinne Glanzmann

Nein, sie hätte nie gedacht, wie aufwändig und anstrengend das Ganze ist. Yael Stricker spricht über die Dreharbeiten und ihre Hauptrolle in einem Film, den sie mit Mitschülern dreht. Gleichzeitig sagt die 19-jährige Schülerin der Kantonsschule Solothurn:

«Es macht grossen Spass und es ist eine tolle Erfahrung, bei so einem Projekt mitzumachen.»

Yael Stricker hat nur eine kurze Pause. Gleich steht sie wieder vor der Kamera. Sie spielt Ella, eine junge Frau im Teenageralter, welche auf der Suche nach Anschluss und Freundschaft ist und dabei immer wieder Enttäuschungen erlebt.

Lagebesprechung. Corinne Glanzmann

Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Solothurn drehen an diesem Sonntagnachmittag in einem Waldstück oberhalb von Solothurn. «Kamera?» «Läuft»! «Ton»? «Läuft»! «Klappe»: «Szene 14, Shot 2, Take 3». «Action»!

Der Aufwand ist riesig

Yael Stricker, alias Ella, läuft mit zwei vermeintlichen Freundinnen in den Wald. Hinter ihrem Rücken machen sich die beiden Mädchen aus dem Staub. Zurück bleibt eine verdutzte Ella. Diese Szene wird immer und immer wieder gedreht, bis alle im Team zufrieden sind.

Die Ausrüstung ist professionell. Corinne Glanzmann

Fynn Jaeggi fungiert an diesem Tag als Regisseur. Für den 16-jährigen Kantischüler ist es bereits das zweite Laien-Filmprojekt, an dem er mitmacht. Er ist immer noch tief beeindruckt, mit wie viel Aufwand ein Filmdreh verbunden ist:

«Auf der Leinwand sieht man nur die Schauspieler in Aktion, aber es braucht so viel mehr, bis ein Film zustande kommt».

Das Schöne an diesem Projekt sei, das er mit einer coolen, engagierten Gruppe zusammenarbeiten könne.

Viel Engagement in der Freizeit

Vom Drehbuch schreiben bis zu den Schnittarbeiten sind die Schülerinnen und Schüler gefordert. Auch organisierten sie interne Castings, um die Rollen zu besetzen. Unterstützt werden sie von Lehrpersonen. Diese sehen sich vor allem als Coaches, sagt Matthias Schneeberger, Lehrer für bildnerisches Gestalten und einer der Initianten des Projekts. Schneeberger weiter:

«Wir geben Inputs und helfen, wenn es nötig ist. Aber die Schülerinnen und Schüler haben den Hauptlead und entscheiden, was gemacht wird».

Ein Team aus Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen der Kantonsschule Solothurn hat das Filmprojekt vergangenen Sommer in einem Freifach angeboten. Die Umsetzung des Films wurde fächerübergreifend realisiert. So half ein Geschichtslehrer beim Drehbuch schreiben, ein Musiklehrer beim Komponieren der Filmmusik, eine Werklehrerin bei den Requisiten und bei der Suche nach passenden Drehorten, ein Chemielehrer bei der Kamera und beim Ton und eine Bibliothekarin beim Schnitt.

Die Kulisse muss stimmen. Corinne Glanzmann

«Das sind alles Personen, die bereit waren in ihrer Freizeit für das Projekt zu arbeiten», sagt Matthias Schneeberger. Auch die Schülerinnen und Schüler erklärten sich bereit, an ihren freien Tagen mitzumachen, weil von Anfang an klar war, dass zwei Lektionen pro Woche nicht ausreichen würden, um einen Film zu realisieren.

Gute Teamarbeit zwischen Lehrpersonen und Schülern

Hinzu kamen Verzögerungen wegen Krankheitsausfällen. Eine geplante Intensivwoche während den Frühlingsferien fiel ins Wasser. «Der Film musste gekürzt werden und kommt nun in einer abgespeckten Version daher», sagt Matthias Schneeberger.

Um die verpassten Drehtage aufzuholen, traf sich die Filmcrew in letzter Zeit häufig an den Wochenenden. Sonntag für Sonntag wurde am Film gearbeitet. Für Hauptdarstellerin Yael Stricker kein Problem: «Es macht mir Spass, deshalb empfinde ich das nicht als Belastung».

Check: Ist alles wie gewollt? Corinne Glanzmann

Dennoch sind die meisten erleichtert, dass es an diesem Sonntag nun um die letzten Dreharbeiten geht. Auch Matthias Schneeberger freut sich, wenn er bald wieder mal einen freien Sonntag für sich hat. Aber er empfindet das Filmprojekt auch als grosse Bereicherung. Er habe die Schülerinnen und Schüler von einer ganz anderen Seite kennengelernt. «Es ist nicht mehr das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern man ist ein Team. Das macht Spass».

Der Traum vom Schülerfilm in den Kinos

An diesem Sonntagnachmittag werden im Solothurner Wald nun die letzten Szenen des Films aufgenommen. Vor der Kamera ist Hauptdarstellerin Yael Stricker noch einmal gefordert. Ihr Rucksack ist prall gefüllt mit Erfahrungen der letzten Monate. Erfahrungen, die sie auch zu Hause vor dem Fernseher nicht mehr loslassen:

«Ich schaue mir Filme und Serien mit ganz anderen Augen an. Ich frage mich jetzt immer, wie lange die Filmcrew für diese Szene wohl gebraucht hat».

Die 19-Jährige freut sich, wenn der Film ihres Teams bald fixfertig im Kasten ist, damit sie ihn Freunden, Bekannten und Mitschülern zeigen kann. Ihr Teamkollege Fynn Jaeggi hat da grössere Ambitionen. «Es wäre schön, wenn der Film in den Solothurner Kinos laufen würde, aber das wird vermutlich schwierig», sagt der 16-Jährige und kehrt zurück zu seiner Filmcrew. Bis zum Abspann gibt es noch viel zu tun.