Ehemaliger Solothurner Regierungsrat Max Egger 92-jährig verstorben

Egger sei nach einem reich erfüllten Leben von seinen Altersbeschwerden erlöst werden, heisst es in einer am Samstag von seiner Familie veröffentlichten Todesanzeige.

Vor seiner Wahl in die Solothurner Regierung war Egger zunächst Verwaltungsdirektor des Bürgerspitals Solothurn und danach ab 1973 Staatsschreiber des Kantons Solothurn gewesen,. Den Sprung in die Kantonsregierung schaffte der promovierte Jurist 1985 im zweiten Wahlgang. Auf Kosten der SP verhalf er der CVP zu einem zweiten Sitz in der fünfköpfigen Exekutive.

Verstorbene Prominente 2019: