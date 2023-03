Egerkingen / Autobahn A2 Mittelschwer verletzt: Lieferwagenfahrer prallt in das Heck eines Lastwagens Am Montagmorgen verunfallte ein Lieferwagenfahrer auf der A2. Er wurde mittelschwer verletzt. Er wurde ins Spital gebracht. Die Unfallursache wird noch geklärt.

Aus noch zu klärenden Gründen ist ein Lieferwagenlenker in das Heck eines Lastwagens geprallt. Die Unfallursache wird durch die Polizei abgeklärt. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Ein Lieferwagenfahrer ist am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Autobahn A2 bei Egerkingen, in Fahrtrichtung Bern, in das Heck eines Lastwagens gefahren. Dabei zog sich der Lieferwagenfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Der Lastwagenlenker blieb unverletzt. Der stark beschädigte Lieferwagen musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.