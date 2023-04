Egerkingen Auto brennt vollständig aus Auf der Fridaustrasse in Egerkingen ist am Freitagabend ein Auto in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.

Am Freitagabend, kurz vor 21.30 Uhr, geriet auf der Fridaustrasse in Egerkingen ein Auto in Brand. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Flammen.

Das brennende Auto. zvg

Einsatzkräfte der Feuerwehr Egerkingen konnten das Feuer rasch löschen, trotzdem erlitt das Auto Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. zvg

Während den Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fridaustrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeklärt. (has)