Egerkingen Auf der Expressstrasse: Zwei Autos stiessen zusammen – zwei Verletzte Die beiden Autofahrerinnen mussten mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Aufgrund des Unfalles kam es zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Expresstrasse kam es zu einem Unfall. Kantonspolizei Solothurn

In Egerkingen sind am Donnerstag, um 7 Uhr, zwei Autos auf auf der Expresstrasse, Höhe Ausfahrt Autobahn A2 in Richtung Bern, zusammengestossen. Durch den Unfall wurden beide Autofahrerinnen verletzt und ins Spital gebracht.

Zwei Autofahrerinnen wurden verletzt. Kantonspolizei Solothurn

Die beiden am Unfall beteiligten Autos erlitten Totalschaden und mussten durch ein Abschlepptunternehmen abtransportiert werden. Wegen unterschiedlicher Aussagen der am Unfall beteiligten Personen sucht die Polizei Zeugen, insbesondere einen Lastwagenfahrer, der zum Unfallzeitpunkt die Autobahn verlassen hat und den Unfall beobachtet haben soll. Sachdienliche Hinweise können der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen, Telefon 062 311 94 00, gemeldet werden.