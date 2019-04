Der Regierungsrat will, dass in der Schweiz gekaufter Echtpelz klar als solcher ausgewiesen wird. Er befürwortet deshalb Änderungen in der Pelzdeklarationsverordnung, teilt die Staatskanzlei mit. Echtpelz soll klar als solcher gekennzeichnet werden damit die Kundschaft ihn einfach von Kunstpelz unterscheiden kann. Um die Einfuhr und den Verkauf von tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten zu bekämpfen, soll zudem die Herkunft und die Gewinnungsart präziser deklariert werden. (sks)