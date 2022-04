Durch DNA-Spur Vom Täter zum Opfer: Mann wird nach 20 Jahren wegen Mordes in Biel angeklagt Ein 64-jähriger Nordmazedonier meldet sich bei der Kantonspolizei Bern, weil in sein Laden eingebrochen wurde. Doch schliesslich wird er selbst verhaftet: Er soll im Juni 1999 an einem Raub, bei dem ein 22-Jähriger getötet wurde, beteiligt gewesen sein.

Der heute 64-Jährige befindet sich seit Januar 2021 in Untersuchungshaft (Symbolbild). Susann Basler

Ein Horrorszenario: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1999 stiegen vier maskierte Männer in eine Liegenschaft an der Lindenhofstrasse in Biel-Mett ein und fesselten das dort lebende Ehepaar und ihren jüngsten Sohn. Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilt, wurden die Opfer bedroht und mit Stromschlägen malträtiert. Kurz nach Mitternacht kamen zwei weitere Söhne des Ehepaars zum Haus.

Durch das Fenster schossen die Täter auf die beide jungen Männer, wobei einer davon, ein 22-Jähriger, tödlich verletzt wurde. Die Täter konnten fliehen und erbeuteten eine Maschinenpistole sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken.

Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nun im April 2022 schreibt, konnte mittlerweile eine Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes gegen einen Mann erhoben werden.

Doch bis zu diesem Punkt gestaltete sich das Verfahren als äusserst aufwendig. So konnten am Tatort DNA-Spuren der Täter gesichert werden und im Verlauf der langjährigen Ermittlungsarbeiten über 200 Personen überprüft und teilweise einvernommen werden.

Man habe auch in Kontakt mit ausländischen Behörden gestanden, so die Staatsanwaltschaft. Da es trotz umfangreicher Ermittlungen nicht gelang, die Täter zu identifizieren, wurde das Verfahren im Juli 2001 pausiert.

Der Angeklagte meldet sich bei der Polizei – weil er Opfer eines Verbrechens wurde

Fast 15 Jahre später erfolgte – per Zufall – ein Durchbruch. Die Staatsanwaltschaft schildert den Ablauf: Ein heute 64-jähriger Nordmazedonier hatte Ende 2015 der Kantonspolizei Bern einen Einbruchdiebstahl in seinen Kiosk gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte bei ihm eine Übereinstimmung mit einer DNA-Spur vom Tatort in Biel festgestellt werden. So wurde das hängige Verfahren im April 2016 wieder aufgenommen.

Nach weiteren Ermittlungen konnte der Mann im Januar 2021 festgenommen werden, seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist der Beschuldigte nicht geständig. «Dennoch erachtet es die Staatsanwaltschaft nicht zuletzt gestützt auf das Spurenbild als gegeben, dass er an den Ereignissen beteiligt war», ist dem Schreiben entnehmen.

Neben der Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes werden dem Nordmazedonier weitere Delikte, unter anderem Widerhandlungen gegen das Waffengesetz, zur Last gelegt.