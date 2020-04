Dürre Pflanzen, fehlendes Futter: Die Solothurner Landwirtschaft leidet

«Die Folgen sind schwierig abzuschätzen», sagt Martin Flury am Telefon. «Die aktuelle Trockenheit kann zu Ausfällen 500 bis 10 000 Franken führen.» Flury ist Landwirt in Deitingen. Er besitzt Felder, auf denen genau das wächst, was laut Infos vom Bildungszentrum Wallierhof unter dem fehlenden Regen leidet: Sonnenblumen und Zuckerrüben, aber auch Gras und Getreide.

Als vielschichtig beschreibt Flury die Sorgen, welche die Landwirtschaft derzeit umtreiben. Auch im Bereich Futterproduktion. Wenn das Gras nicht wächst, hat ein Landwirt bereits Schäden aufgrund der eingekauften Samen, die keinen Ertrag bringen. Er muss nochmals Saatgut besorgen und sähen – und hat derweil kein Tierfutter, weil er kein Gras zu Heu verarbeiten konnte. So muss der Landwirt zusätzliches Futter einkaufen; und das wird wiederum teuer, wenn die Nachfrage steigt.

Laut Flury dürften die Betriebe im Kanton derzeit nämlich alle ähnliche Probleme haben. Zum fehlenden Regen kommt ausserdem: «Die aktuelle Bise hilft, die Böden zusätzlich auszutrocknen.» Auch Flury hofft deshalb auf Niederschlag in den nächsten Tagen.

Bewässerungsanlagen könnten zwar Abhilfe schaffen. Nur: «Dafür braucht man eine Bewilligung und nur wenige Betriebe sind mit einer Anlage ausgerüstet», erklärt Flury. Dazu zählen etwa Gemüsebetriebe, die eher kleinere Flächen bewirtschaften und ihre Ernte –jedes Jahr – auf einen bestimmten Termin abliefern müssen und deshalb auf die Bewässerung angewiesen sind. Diese machen laut Flury aber nur einen kleinen Teil in der Solothurner Landwirtschaft aus.

Immerhin: Keine Sorge um Gewässer im Kanton

Während die Situation in der Landwirtschaft kritisch ist, wirkt sich der fehlende Niederschlag kaum auf die Gewässer im Kanton aus. «Noch an keinem Ort wurden Mindestmengen unterschritten, so dass wir hätten reagieren müssen», erklärt Christoph Dietschi, Abteilungsleiter Wasserbauprojekte beim Kanton. So gilt etwa kein Wasserentnahmeverbot, wie man es in trockenen Sommern schon erlassen musste. Prognosen für diesen Sommer abzugeben, sei schwierig, so Dietschi weiter. «Wenn es in nächster Zeit wieder viel regnet ist statistisch gesehen die Trockenheit des letzten Monats schon wieder vergessen.»

Und in Sachen Grundwasser braucht es noch einiges mehr, bis sich ein regenarmer Monat auf die Bestände auswirkt. «Im Bereich Wasser sorgt die aktuelle Situation also noch für gar keine Probleme»; fasst Dietschi zusammen. Im Gegensatz zu anderen Bereichen – wie eben der Landwirtschaft.