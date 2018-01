Es sollte nur noch eine Lappalie sein, was sonst? Schliesslich geht es ja um die Zeitgeschichte. Um jene Epoche also, die viele Mitmenschen noch selbst erlebt und vor allem dokumentiert haben. Sechs Jahre lang arbeiteten 15 Historiker an der «Geschichte des Kantons Solothurn im 20. Jahrhundert».

Die Manuskripte waren redigiert und lektoriert, als sich die vom Regierungsrat eingesetzte Fachkommission im Jahr 2016 an die Zweitlektüre machte. Dass die Autoren danach mit umfangreichen Korrekturen und Ergänzungen konfrontiert waren? Nichts Ungewöhnliches bei Projekten dieser Tragweite. Das Problem lauerte ganz wo anders.

Ende 2017 hätten die beiden jüngsten Bände der Kantonsgeschichte veröffentlicht werden sollen. Doch der Termin platzte. Just eine vermeintliche Lappalie durchkreuzte die Pläne der Autoren: die Illustration der Bücher. «Entgegen den Erwartungen» sei das benötigte Material auf zahlreiche Institutionen und Personen verteilt und «mehrheitlich schwierig zu beschaffen». Das wird mit einem soeben verabschiedeten Beschluss des Solothurner Regierungsrats publik. Demnach verzögert sich der Erscheinungstermin und wird neu erst auf Frühjahr 2018 festgelegt.

Schwieriges Unterfangen

Die Verschiebung könnte als blosse Randnotiz abgetan werden. Doch dahinter verbirgt sich ein Problem von grundsätzlicher Bedeutung. Es ist paradox: Im Gegensatz zu früheren Epochen ist das 20. Jahrhundert im wörtlichen Sinne reich bebildert. Kameras wurden zu einem industriellen Massenprodukt, Fotografien zu einem wichtigen Teil des Kulturguts. Sie geben Aufschluss über das Zeitgeschehen und haben eine besondere emotionale Qualität.