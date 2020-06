Drei Solothurner Restaurants schaffen es in die Top 50 der Schweiz

Jedes Jahr werden basierend auf Bewertungen von Gästen Restaurants ab einer Durchschnittsbewertung von 4.5 von maximal 5.0 Punkten mit dem Swiss Guest Award belohnt. Ausgezeichnet werden können nur Restaurants, die bei Lunchgate ein Reservationssystem beziehen und über das Jahr hinweg eine ausreichende Anzahl an Bewertungen ihrer Gäste erhalten. Auf der Basis von über 70’000 Bewertungen von Gästen stehen nun die Top 50 unter den Schweizer Restaurants fest. Drei davon befinden sich im Kanton Solothurn: Restaurant Brücke - direkt an der Aare

Auf Platz 21 schaffte es das Restaurant Brücke in Niedergösgen, welches bereits in der 4. Generation von Markus Gfeller und seinem Team geführt wird. Die Küche ist saisonal ausgerichtet, bei sommerlichem Wetter wird am Abend im Gartenrestaurant serviert. Die kulinarische Philosophie sei es, welche das Seit 1908 bestehende Restaurant ausmache, erklärt das Restaurant auf der Webseite. So würden die Gerichte durch die sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Zutaten und einer feinen Zubereitung zur Gaumenfreude der besonderen Art. Gasthof National - Hotel und Restaurant zugleich

Der Gasthof National in Langendorf schaffte es auf den 31. Platz. Die Küche wird von Gastgeberin Antonija Zukanovic geführt, welche mit Freude und Kreativität für ihre Gäste kocht. Neben bunt gemischten Gerichten, welche von asiatischen Pfannen über französische bis zu italienischen Angeboten reichen, bietet das Restaurant auch ein reiches Weinangebot mit über 130 verschiedenen Sorten an. Seit der Coronakrise weitete das Restaurant sein Angebot mit einem Take-Away aus, in welchem auch vegetarische Optionen zu finden sind. Hirschen - saisonal und biologisch

Als dritter Gewinner wurde das Land-Hotel Hirschen in Erlinsbach auf Platz 41 gewählt. Gekocht wird saisonal, mit regionalen Top-Produkten. Die Konzepte der Biodiversität und des «Slow Foods» werden im Hirschen gelebt. Im Angebot ist für Jeden etwas zu finden, von einfachen «Spezuerli» (Erlinsbacher Tapas) bis zu «Fine Dining»-Kreationen. Auch hier brennt die Leidenschaft für den Wein: Das Sortiment umfasst ganze 600 Positionen, fast die Hälfte davon stammt aus der Schweiz.

