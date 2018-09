Insgesamt nahmen in diesem Jahr über 145‘000 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren am UBS Kids Cup teil. Der Leichtathletik-Dreikampf bestehend aus den Disziplinen 60m-Sprint, Ballwurf und Weitsprung wird gemeinsam von Swiss Athletics und Weltklasse Zürich in Kooperation mit der UBS durchgeführt. Am Final im Stadion Letzigrund vom Samstag trafen die besten 540 Nachwuchstalente der Schweiz in 18 Kategorien aufeinander. Dazu zählten auch 18 Solothurner, die sich am Kantonsfinal in Biberist einen Startplatz gesichert haben.

Drei davon waren richtig erfolgreich! Allen voran zwei Knaben vom TV Welschenrohr. Andrin Erdin siegte in seiner Kategorie M9, Kai Glatzfelder wurde Dritter in der Kategorie M11. Bei den Mädchen konnte Melissa Wullschleger von Biberist aktiv! LA in der Kategorie W14 Bronze gewinnen. Andrin Erdin hatte bereits 2016 abgeräumt.

Nationale und internationale Aushängeschilder

Die jährliche Wettkampfreihe gilt als grösste und wichtigste Nachwuchsserie im Schweizer Sport. Bei über 1000 Wettkämpfen, die zum grossen Teil in Schulen stattfanden, wurden insgesamt über 145‘000 Startende registriert. Bei der ersten Auflage im Jahr 2011 waren es noch 54‘400 Teilnehmende.

400m-Hürden-Europameisterin Lea Sprunger sowie die weiteren Schweizer EM-Medaillengewinner Fabienne Schlumpf (3000m Steeple), Tadesse Abraham (Marathon) und Alex Wilson (200m) aber auch Mujinga Kambundji, Selina Büchel, Noëmi Zbären und Kariem Hussein gaben beim grossen Wettkampf den Stars von morgen Autogramme und beantworteten Fragen.

Mit Stabhochspringerin Katerina Stefanidi (GRE) und 100- Meter-Sprinterin Murielle Ahouré (CIV) waren auch zwei Gewinnerinnen von Weltklasse Zürich vor Ort und erfüllten die Wünsche der Kinder. (mgt)