Im März 2019 wurden alle biersteuerpflichtigen Brauereien in der Schweiz und Lichtenstein eingeladen, ihre Biere verschiedenster Stile einzuschicken. Von Amber, über Bockbier, India Pale Ale, Märzen, Schwarz- und Spezialbier war alles willkommen. In Zusammenarbeit mit der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie ausgewiesenen Bier-Sommeliers und -Sensorikern wurden die Biere nach strengen Beurteilungskriterien labortechnisch untersucht und sensorisch beurteilt und bewertet.

In der Schweiz gibt es über 1'000 offizielle Braustätte. Es ist das Ziel des Swiss Beer Awards, die schweizerische Braulandschaft mit ihrer immensen Biervielfalt und Qualität der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Alle eingereichten Proben wurden entsprechend der Bierstile in den Degustationsablauf eingeplant. Die Proben wurden von den 38 Mitgliedern der Fachjury in anonymisierter Form verkostet. Die Fachjury bestand aus ausgebildeten Sensorikern der ZHAW, Bier-Sommeliers, Braumeistern, Bierexperten und erfahrenen Prüfern mit Wohnsitz in der Schweiz.

Die Biere wurden nach einem Punkte-System nach ihrer Optik (Schaum, Farbe), Aromatik (Aromen und Fehlaromen), ihrem Geschmack, der Konsistenz, dem Nachtrunk und dem Gesamteindruck bewertet.

Am Donnerstagabend wurden nun die Biere in 30 Stilen im Berner Bierhübeli ausgezeichnet. Unter den Prämierten ist die Öufi Brauerei aus Solothurn gleich zwei Mal zu finden. Zum einen wurde das Weizen in der Kategorie Hefeweizen hell und zum anderen das Orbi (Lager dunkel) ausgezeichnet.