Drei Lastwagen kollidieren auf A1 ++ zwei Fahrstreifen gesperrt ++ bis zu 1 Stunde Zeitverlust

Die Meldung zum Unfall ging bei der Polizei um 9.45 Uhr ein, wie es beim Mediendienst auf Anfrage heisst. Alle drei Lastwagen seien beladen gewesen und nicht mehr befahrbar.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Zwei Fahrstreifen sind gesperrt. Dies sorgt im Vormittagsverkehr für Rückstau und Verkehrsbehinderungen zwischen dem Rastplatz Walterswil und der Raststätte Gunzgen-Nord. Laut TCS beträgt der Zeitverlust bis zu einer Stunde. Auch der Verkehr auf der A2 bei Egerkingen und die Nebenstrassen wird beeinträchtigt.

Reisenden von Luzern Richtung Basel wird empfohlen ab der Verzweigung Wiggertal via A1 / A3 zu fahren. Empfohlene Umleitung für Reisende aus Richtung Gotthard in Richtung Bern ab der Verzweigung A2 Lopper via A8 Brünig. Für Reisende aus Richtung Zürich in Richtung Bern ab der Verzweigung Birrfeld via A3 / A2