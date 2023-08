Drei Höfe Autofahrer verletzt sich am Montagabend bei Kollision mit Baum Zwischen Hersiwil und Drei Höfe kam es am Montag zu einem Selbstunfall. Der Autofahrer verletzte sich dabei.

Am Montag, den 28. August 2023, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein Autofahrer von Winistorf kommend auf der Winistorfstrasse in Richtung Hersiwil. Ausserhalb der Gemeinde Drei Höfe verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte am rechten Strassenrand mit einem Baum.

Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Kantonspolizei Solothurn

Anschliessend kippte das Auto auf die Seite, bevor es auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei diesem Alleinunfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat Untersuchungen sowohl zum Unfallhergang als auch zur Unfallursache aufgenommen.