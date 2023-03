«DR. PUMP» «Nachhaltig geschädigtes Vertrauen»: Der Kanton Solothurn stellt den bereits gewählten Kantonsarzt doch nicht an Nachdem ausgekommen war, dass der neu gewählte Solothurner Kantonsarzt ein gegen ihn laufendes Verfahren verschwiegen hatte, ging die Regierung über die Bücher. Jetzt ist klar: Das Anstellungsverhältnis mit Samuel Iff wird vor dem Stellenantritt aufgelöst.

Nun ist klar: Samuel Iff wird nicht Solothurner Kantonsarzt. Am Dienstag schreibt der Kanton: «Der Regierungsrat hat das Anstellungsverhältnis mit dem Ende Januar gewählten Kantonsarzt Dr. Samuel Iff im gegenseitigen Einvernehmen und ohne finanzielle Entschädigung noch vor Stellenantritt aufgelöst.»

Samuel Iff sollte Anfang Mai Solothurner Kantonsarzt werden. Bild: zvg

Iff, der in der medialen Berichterstattung den Übernamen «Dr. Pump» erhielt, hatte sich für die Stelle beworben und dabei ein Strafverfahren verschwiegen. Die Vorwürfe wären für seine Tätigkeit als Kantonsarzt allerdings relevant gewesen, befand die Regierung bereits Anfang Februar. Das Vertrauen in Iff sei «durch das Verschweigen eines für die Tätigkeit als Kantonsarzt relevanten Strafverfahrens» nachhaltig beschädigt, so der Regierungsrat.

«Dr. Pump» soll illegale Mittel zur Leistungssteigerung verschrieben haben

Tamedia hatte aufgedeckt, dass die Schweizer Anti-Doping-Stiftung bereits im Dezember 2019 eine Meldung gegen Iff verfasst hatte. Im selben Zusammenhang schickte die Berner Kantonsapotheke im Februar 2020 ein E-Mail an die Berner Kantonspolizei. Die Schreiben enthielten offenbar Informationen, welche die Staatsanwaltschaft vermuten liessen, Iff habe Mittel verschrieben, die gemäss Sportförderungsgesetz verboten seien. Für Samuel Iff gilt die Unschuldsvermutung.

Die Solothurner Regierung muss sich nochmals mit der Neubesetzung der Leitung des kantonsärztlichen Dienstes befassen. Bild: Bruno Kissling

Iff hätte die Nachfolge von Yvonne Hummel antreten sollen, welche den Kanton Solothurn per 1. Mai verlässt. Die Stelle für die Funktion als Kantonsärztin und Leiter des kantonsärztlichen Dienstes wird nun neu ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung übernimmt die langjährige Stellvertreterin Dr. Bettina Keune-Dübi.