Dorneck und Thierstein Kanton Solothurn sucht Deponie-Standorte für Bauabfälle im nördlichen Kantonsteil Rund 5000 Lastwagenladungen an Bauabfällen werden jedes Jahr aus dem nördlichen Kantonsteil in eine der vier Solothurner Deponien südlich des Juras transportiert. Damit soll Schluss sein: Der Kanton sucht Standorte in den Bezirken Dorneck und Thierstein.

Der Kanton Solothurn sucht Standorte für Deponien von Bauabfällen im nördlichen Kantonsteil (Dorneck und Thierstein). Hier eine Deponie in Baar. Stefan Kaiser

Der Kanton Solothurn sucht nach Entsorgungsmöglichkeiten für spezielle Bauabfälle. Denn im nördlichen Kantonsteil, in den Bezirken Thierstein und Dorneck, werden diese Abfälle grösstenteils mit Lastwagen in den südlichen Teil des Kantons und in die Nachbarkantone transportiert. Rund 75’000 Kubikmeter fallen dort jährlich an – das entspricht etwa 5000 Lastwagen-Ladungen.

Dabei handelt es sich mehrheitlich um sauberes Aushubmaterial (Material des Typs A). Rund ein Fünftel ist jedoch verschmutzter Aushub oder Bauschutt (Material des Typs B). Um Entsorgungsmöglichkeiten mit kürzeren Transportwegen zu schaffen, sucht das Solothurner Amt für Umwelt jetzt Deponiestandorte im nördlichen Teil des Kantons.

Der Kanton Solothurn befinde sich zwar bezüglich Deponiestandorte in einer komfortablen Situation, schreibt der Kanton: Die vier bestehenden Deponien bieten ausreichend Volumen. Sie befinden sich in Weid (Hauenstein-Ifenthal), Erlimoos (Trimbach), Aebisholz (Oensingen) und im Attisholzwald (Riedholz/Flumenthal).

Hier befinden sich die Deponien Typ B im Kanton Solothurn. zvg

Die Gemeinden in Dorneck und Thierstein sowie interessierte Unternehmen sollen von Anfang an in die Standortsuche miteinbezogen werden. Bis Anfang Oktober können Vorschläge eingereicht werden. Bis August 2024 will der Kanton die Evaluation von einem oder von zwei Deponiestandorten des Typs A und Typs B präsentieren.