Dornach Unfall zwischen zwei Autos: 54-Jährige Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn Eine 54-jährige Autofahrerin stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Warum die Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, muss noch abgeklärt werden. Kapo Solothurn

Am Freitagmittag geriet eine Autofahrerin in einer Kurve in Dornach auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und mussten vor Ort medizinisch betreut werden. Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos musste zudem zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Ein Abschleppunternehmen transportierte die Unfallautos ab, weshalb es während rund einer Stunde zu grösseren Verkehrsbehinderungen kam. (zen)