Dornach Unfall mit Motorrad – 16-jähriger Fahrer leicht verletzt Auf der Gempenstrasse in Dornach kam es am Samstagnachmittag in einer Kurve zu einem Unfall mit einem Motorrad. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Am Samstag, kurz vor 15.45 Uhr, war ein 16-jähriger Motorradfahrer in Dornach auf der Gempenstrasse in Richtung Gempen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Stützmauer. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer musste ins Spital gebracht werden. Keystone

Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt. (has)