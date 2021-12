Dornach Wegen Covid-Ausfällen: Solothurner Regierung unterstützt Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft mit 300'000 Franken Auch das Goetheanum in Dornach erlitt durch die Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie finanzielle Einbussen. Diese werden nun gedeckt – allerdings nur teilweise, wie ein Vorstandsmitglied sagt.

Das Goetheanum in Dornach. Benjamin Wieland

Das Goetheanum in Dornach ist Hauptsitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, einer internationalen Bewegung anthroposophisch interessierter Menschen. Dort ist die «Freie Hochschule der Geisteswissenschaften» untergebracht. Gleichzeitig hat das Goetheanum auch einen öffentlichen Charakter: Dort werden Tagungen und Veranstaltungen durchgeführt.

Im Kampf gegen die Pandemie wurde das Goetheanum vorübergehend geschlossen. Dadurch entstanden der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft finanzielle Schäden. Nach eigenen Berechnungen sei man auf rund 600'000 Franken gekommen, sagt Vorstandsmitglied Ueli Hurter. Diese Ausfälle wurden diese Woche nun teilweise vom Kanton gedeckt, wie die Regierung am Dienstag entschied.

Ueli Hurter, Mitglied des Vorstands. PD

Der Weg dorthin war aber einigermassen kompliziert, wie Hurter erzählt. Zuerst galt es herauszufinden, auf welche Art der Unterstützung das Goetheanum überhaupt Anspruch hat. Als das geklärt war, wurden Härtefallgelder gesprochen. Vorstandsmitglied Hurter sagt: «Dieser Betrag war aber deutlich kleiner als unsere Ausfälle.»

Und so suchte man erneut das Gespräch mit dem Kanton. Von der Regierung habe man signalisiert bekommen, dass das Goetheanum als wichtiger kulturelle Player im Schwarzbubenland anerkannt würde und die Finanzhilfe mit einem angemessenen Beitrag ergänzt würde, so Hurter.

Regierung kann zusätzliches Geld sprechen

Denn diese Möglichkeit hat die Regierung. In der Härtefallverordnung heisst es:

«Der Regierungsrat kann in begründeten Einzelfällen und im öffentlichen Interesse ein Unternehmen mit einem nicht rückzahlbaren Beitrag [...] unterstützen, auch wenn dieses nicht alle Anspruchsvoraussetzungen der Verordnung erfüllt.»

Solche Unterstützung bekamen bisher die Eishockey Club Olten AG, die Hotel Weissenstein AG und die Gastronomie-Betriebe der Alters- und Pflegeheime. Und nun also auch die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft. Insgesamt 2,6 Millionen Franken erhalten diese Betriebe insgesamt. Ursprünglich war auch das Sportzentrum Zuchwil auf dieser Liste. Diese Hilfsgelder konnten dann aber über den Bund abgerechnet werden.

Die Regierungsbeschlüsse zu den jeweiligen Hilfsgeldern sind nicht öffentlich. So ist nicht bekannt, wie viel Geld jeweils die einzelnen Unternehmen bekommen haben. Auch die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft macht diese Zahl nicht publik. Was stattdessen veröffentlicht wird: Insgesamt habe man 300'000 Franken zugesichert bekommen, sagt Hurter. Das sind die gesprochenen Härtefallgelder plus die zusätzliche Finanzhilfe durch die Regierung.

«Nehmen das Geld neutral entgegen»

300'000 Franken Hilfe, nach eigenen Angaben hat man aber 600'000 Franken Ausfälle – wie steht man dazu? Hurter: «Wir nehmen das Geld neutral entgegen. Die Regierung hat Wort gehalten und den Betrag ergänzt. Wir sind weder frustriert noch hocherfreut.» Der gesprochene Betrag sei im mittleren Bereich dessen, was man realistischerweise erwarten konnte, sagt er.

Momentan sei man nicht existenziell gefährdet, sagt er weiter. Die ungedeckten finanziellen Schäden versucht die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft nun, mit Spenden der Mitglieder zu decken.