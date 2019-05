Kein Zweifel: Bill de Vigier hätte seine helle Freude gehabt. Fünfmal 10000 Franken und fünfmal 50000 Franken gingen gestern Abend im Sommerhaus der Familie zu Solothurn, an zehn Jungunternehmen (vgl. unten). Das Spezielle bei der 30. Ausgabe der Preisverleihung: Erstens wurde die Zahl der Preisträger verdoppelt. Und zweitens steuerte zum Jubiläum nicht nur die Stiftung ihren wohlbemessenen Obolus bei, nein, auch frühere Preisträger trugen sich in die Geberliste ein. Und werteten den ohnehin schon höchstdotierten Förderpreis der Schweiz zusätzlich auf. Ganz im Sinn der Stiftung, wie Geschäftsführerin Regula Buob sagt: «Die Früchte mit jenen teilen, die noch am Anfang stehen.» Auf dass etablierte Firmen innovativ bleiben und junge den Weg in den Markt finden. Zur Illustration: Die Stiftung geht davon aus, dass die bisher prämierten 118 Start-ups immerhin rund 3000 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Dass auch der Stiftungsrat mit der Zeit geht, bewies er, indem er im Jubiläumsjahr nach einer Vorselektion nicht wie bisher bloss 16 Start-ups kennenlernen wollte, sondern gleich 60 Jungunternehmerinnen und -unternehmer. Dies im Rahmen des erstmals lancierten «Selection Day». Die Idee dahinter: Möglichst früh ein Bild von der Unternehmensidee, gleichzeitig aber auch von der Unternehmerpersönlichkeit zu gewinnen. So, wie es der 2003 verstorbene Stiftungsgründer Bill de Vigier als Förderer von Start-ups getan hat, lange bevor Preise vergeben wurden. Solche zudem, die nicht an den Gewinn geknüpft sind, sondern à fonds perdu und unabhängig vergeben werden.

Juroren als «Perlentaucher»

Oder, wie sich Stiftungspräsident Daniel Borer, Arzt, Investor und Gesellschafter, mit Blick auf die Jubiläumsveranstaltung in einem Interview ausgedrückt hat: «Ich werde besonders hellhörig, wenn Person und Idee eng verbunden sind und der Kopf des Unternehmens geerdet ist und gleichzeitig visionär auf mich wirkt.» Das sei ein bisschen wie «Perlentauchen», verriet Borer. Dass das Tauchen nach den Preziosen des Jungunternehmertums in diesem Jahr besonders ergiebig war, zeigte sich an der Preisverleihung eindrücklich. Nicht weniger als 259 Bewerbungen waren bei der Stiftung eingegangen. Etwas, das nicht zuletzt Festredner Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich, freute. Dass sich die Stiftung schon um die Förderung des Jungunternehmertums kümmerte, da kaum jemand davon sprach – und dass sie sich auch mit der Digitalisierung befasste, da diese noch ein wirkliches Fremdwort war, las Mesot als Zeichen der stilbildenden Kraft von Bill de Vigier sowie seines Lebenswerks ebenso wie als Beweis der Notwendigkeit, dass es Institutionen wie die Stiftung gibt, die sich wahrhaftig um die Firmenzukunft bemühen. Kleine Referenz an Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss, die Mesots Ausführungen im Publikum gespannt lauschte: «Wir sind noch nicht im Kanton Solothurn, aber wir arbeiten daran», meinte der ETH-Präsident mit einem Schmunzeln.

Auswahl ein «Challenge»

Dass die Auswahl der Sieger angesichts von Quantität und Qualität der Eingaben nicht einfach war, führte Beat Graf, Vizepräsident des Stiftungsrats, aus. Und bekräftigte vor dem illustren Publikum: «Unsere Stiftung legt besonderen Wert auf die Unternehmerpersönlichkeit, weil wir in unserem Land mehr Pioniere brauchen, wie Bill de Vigier einer war.» Und weiter: «Wir brauchen echte Vorbilder, die unsere Gesellschaft sowohl mit ihren Ideen als auch mit ihrem Spirit prägen», betonte er. Zudem – was als einmalige Jubiläumsaktion gedacht war, wird Bestand haben: Der «Selection Day» über die Top 60 wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Denn es soll nicht bei den 11 Millionen Franken Startkapital bleiben, die bisher ausgeschüttet wurden.