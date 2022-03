Doppelspitze Solothurner Literaturtage: Rico Engesser und Nathalie Widmer übernehmen als Co-Leiter von Dani Landolf Der bisherige Geschäftsführer Dani Landolf wird die Solothurner Literaturtage im Sommer verlassen. An seine Stelle tritt eine Co-Geschäftsführung mit Nathalie Widmer und Rico Engesser.

Nathalie Widmer und Rico Engesser übernehmen die Leitung der Solothurner Literaturtage. Tom Ulrich/Fotomtina

Rico Engesser und Nathalie Widmer werden die Gestaltung und Durchführung der Solothurner Literaturtage künftig verantworten. Nathalie Widmer ist seit September 2021 als Programmassistentin bei den Solothurner Literaturtagen tätig und wird ihre Arbeit mit erweiterter Verantwortung fortsetzen; Rico Engesser, der die Solothurner Literaturtage im letzten Jahr nach mehrjähriger Mitarbeit verlassen hat, kehrt in neuer, leitender Funktion zurück.

Nathalie Widmer (39). szr

Die 39-jährige Nathalie Widmer ist ausgebildete Buchhändlerin und studierte Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie arbeitete beim Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband, organisierte als Co- Leiterin das Literaturfestival «Zürich liest» und war Geschäftsführerin beim Trägerverein, dem Zürcher Buchhändler- und Verlegerverein. Nach Stationen beim Limmat Verlag und dem Aargauer Kuratorium ist sie seit September 2021 als Programmassistentin bei den Solothurner Literaturtagen tätig.

Rico Engesser (41). Luca Bricciotti

Der 41-jährige Rico Engesser absolvierte das Lehrerseminar in Solothurn. Nach einigen Jahren der Berufstätigkeit und einem parallel dazu begonnenen Germanistikstudium arbeitete er als Verkaufsmitarbeiter und Abteilungsleiter in der Buchhandlung Stauffacher in Bern.

Seit 2006 engagiert sich Rico Engesser in verschiedenen Tätigkeitsbereichen für die Solothurner Literaturtage. Von 2014 bis 2021 nahm er eine zentrale, prägende Rolle in deren Organisation und Administration ein. Seit Anfang 2022 ist er als Lehrer für technisches Gestalten tätig.

Der Vorstand des Vereins Solothurner Literaturtage freut sich sehr über die Zusage der neuen Co-Geschäftsführung. Diese gewährleiste sowohl programmatische Kreativität und Vielfalt als auch administrative und organisatorische Professionalität und Stabilität.

Thomas Flückiger, Vorstandspräsident der Solothurner Literaturtage zum Thema Co-Leitung befragt meint: «Co-Leitungen scheinen im Trend zu sein. Doch bin ich persönlich nicht gerade ein Fan solcher Lösungen. Doch in unserem Fall handelt es sich um das ideale Leitungsteam. Engesser kennt die internen Abläufe der Solothurner Literaturtage bestens und Widmer bringt viel Erfahrung von aussen mit ein. Die beiden haben auch bereits bewiesen, dass sie ausserordentlich gut zusammenarbeiten können.»

Zwar habe es auch interessante Einzelbewerbungen für das Präsidium gegeben, doch dieses junge Team biete die besten Aussichten auf eine erfolgreiche Fortsetzung und Weiterentwicklung der Arbeit des aktuellen Geschäftsführers Dani Landolf und seiner Vorgängerin Reina Gehrig.

Vorstand begrüsst Weiterentwicklung der Literaturtage

Der Vorstand begrüsse eine dynamische Weiterentwicklung und Fortführung der Solothurner Literaturtage, betont Flückiger noch. «Wir waren nie gegen Weiterentwicklungen, auch wenn dies vielleicht anders wahrgenommen worden ist.»

Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunft der Literaturtage geht Geschäftsführer Dani Landolf. Er erklärte im Januar, seine Vorstellungen das Festival weiter zu entwickeln hatte im Vorstand nicht die Unterstützung erhalten, die er sich gewünscht hätte. Die diesjährigen Literaturtage wird er aber noch über die Bühne bringen.

Die 44. Solothurner Literaturtage finden vom 27. bis 29. Mai 2022 statt; am 26. April wird das Programm veröffentlicht.