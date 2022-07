Diplomfeier «Diesem Beruf gehört die Zukunft»: 26 Malerinnen und Gipser feierten im Alten Spital ihren Lehrabschluss 26 junge Berufsleute aus dem Maler- und Gipsergewerbe haben die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden. Die Durchfallquote war so tief wie noch nie. Die Jahrgangsbeste kommt aus dem Schwarzbubenland.

22 der 26 Absolventen waren an der Lehrabschlussfeier im Alten Spital in Solothurn zugegen und strahlten nach erfolgreichem Abschluss in die Kamera. zvg

Dem Maler- und Gipsergewerbe gehöre die Zukunft, sagte Urs Weder, Präsident des Solothurnischen Maler- und Gipserunternehmensverbandes an der diesjährigen Lehrabschlussfeier im Alten Spital in Solothurn. Ein Lehrabschluss sei ein Meilenstein im Leben und ein Fundament, auf dem man aufbauen könne, so Weder weiter. «Wohnen bleibt ein Grundbedürfnis des Menschen. Die Arbeit wird uns nie ausgehen.»

Die erfolgreichen Absolventen erhielten denn auch viel Aufmerksamkeit. Eltern, Vertreter der Lehrbetriebe, die Berufsinspektorin Pia Engel und Prüfungsexperte Martin Lisibach erwiesen den 26 Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ihre Ehre. Für die Stimmung am warmen Sommerabend war die Swiss Pop Rock Band Brothers in Crime aus Aarau besorgt.

Besonders erfreulich war in diesem Jahr die niedrige Durchfallquote: Mit 5,8 Prozent lag sie so tief wie noch nie. Ein Grund zum Feiern waren auch die zahlreichen Auszeichnungen für gute Noten in der Praktischen Arbeit, Branchenkunde und Notendurchschnitt. Amy-Lilly Heer holte gleich drei Auszeichnungen mit je einer Note von 5.3. Knapp dahinter noch eine Frau mit ebenfalls drei Auszeichnungen: Jana Fluri (5.2. 5.2, 5.3). Ebenso viele Prämierungen gab es für Christoph Rastorfer (5.2, 5.0, 5.2). (mgt)

Absolventen mit Auszeichnung

Maler EFZ: Amy-Lilly Heer 5.3 (Praktische Arbeit), 5.3 (Branchenkunde), 5.3 (Durchschnitt); Jana Fluri 5.2 (PA), 5.2 (BK), 5.3 (D); Christoph Rastorfer, 5.2 (PA), 5.00 (BK), 5.20 (D); Nadine Brand 5.2 (PA), 5.10 (D), Kai Sieber 5.00 (BK), 5.10 (D); Anja Brand 5.10 (PA), 5.00 (D), Rahel Renggli 5.00 (PA); David Tran 5.00 (PA).

Maler EBA: Farhad Solazay 5.3 (PA), 5.00 (D); Aamir Shah Noormalik Afridi 5.20 (PA); Alessandro Camizzi 5.00 (PA).

Gipser EFZ: Lars Buser 4.80 (PA), 5.00 (BK); Jonas Rolf Kohler 4.70 (PA); Bogdan Costin Mateescu 4.60 (PA).

Gipser EBA: Rezan Sayed 5.40 (PA); Joao Pedro Esteves Mocho 5.00 (PA).

Alle Absolventen

Maler EFZ: Patricia Bart (Gäumalerei Hug AG), Anja Brand (Malerei-Gipserei Studer AG), Nadine Brand (Malerei-Gipserei Studer AG), Rafael Carvalho Machado (Berufslernverbund Thal-Mittelland), Simone Falcone (Hans Gassler AG), Jana Fluri (R. Büttler Maler AG), Kay Justin Flück (Hans Gassler AG), Michael Guthauser (Bruno Krüttli), Amy-Lilly Heer (Theo Henz GmbH), Larissa Kaspar (Lisibach Maler+Gipser AG), Bekrand Kryeziu (Repetent ohne Lehrvertrag), Christoph Rastorfer (Stephan Meister Maler GmbH), Rahel Renggli (Bruderer & Co. AG), Darlene Schluep (Blattner Malerei GmbH), Kai Sieber (Maler Stüdeli AG), David Tran (Hans Gassler AG).

Maler EBA: Alessandro Camizzi (Hans Gassler AG), Yosel Delgado (Hetzel Maler + Gipser AG), Aamir Shah Noormalik Afridi (Maler Stüdeli AG), Farhad Solazay (Branger Frigerio + Co.).

Gipser EFZ: Jonas Rolf Kohler (R. Büttler Maler AG), Luca Cetrangolo (Gipsergeschäft Vögeli GmbH), Lars Buser (Jäggi-Pfluger AG), Bogdan Costin Mateescu (Mateescu).

Gipser EBA: Joao Pedro Esteves Mocho (Gipsergeschäft Arte), Rezan Sayed (Branger Frigerio + Co).