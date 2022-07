Diplomfeier 333 erhalten Abschlusszeugnis an der Kantonsschule Solothurn 333 junge Erwachsene nahmen an der Kantonsschule Solothurn ihr Zeugnis entgegen. Die Anlässe konnten wieder im gewohnten Rahmen organisiert werden. Gefeiert wurde zum ersten Mal in der Kiesofenhalle auf dem Attisholz-Areal.

Am Donnerstag, 30. Juni und Freitag, 1. Juli 2022 fanden die Abschlussfeiern der Kantonsschule Solothurn statt. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten lieferte am Donnerstag die Abschlussfeier der Fachmittelschule (FMS), der Fachmaturität Soziale Arbeit und Gesundheit sowie des Passerellen-Lehrgangs.

Am Freitag folgte dann die Maturitätsfeier – mit über 1600 Gästen wahrscheinlich die grösste der Schweiz, schreibt die Kantonsschule in einer Mitteilung. Insgesamt konnten 333 Absolventinnen und Absolventen im festlichen Ambiente ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen.

Endlich wieder wie früher

Nach der zweijährigen, pandemiebedingten Durststrecke war die Freude spürbar, dass die Zeremonien wieder im gewohnten grossen Rahmen organisiert und durchgeführt werden konnten. Das Motto «Nachhall» wurde vom Gestaltungsteam um Matthias Schneeberger, Alina Mathiuet und Fabian Harder mehrfach aufgegriffen, zum Beispiel bei der zentralen Bühne: Während die Schülerinnen und Schüler zur Zeugnisübergabe paradierten, klangen ihre Schritte im Raum weiter.

Für die musikalische Umrahmung der beiden würdigen und gelungenen Anlässe sorgte das Kanti-Orchester unter der Leitung von Patrick Kappeler und Andreas Kunz. Es verwöhnte die Anwesenden mit klassischen und jazzigen Klängen.

Träume als Kompass

Konrektor Reto Stampfli zog in seiner Ansprache eine Parallele zwischen der Lokalität und dem Bildungswesen. «Genau wie hier auf dem weiter entwickelten Attisholz-Areal, muss ein moderner und gehaltvoller Unterricht am Puls der Zeit sein, einen Blick in die Zukunft wagen, nie den Menschen als Zentrum aus den Augen verlieren und offen sein für Neues und Unerwartetes.» Die bei der Gestaltung des Uferparks gezeigten Tugenden Mut, Offenheit und Innovationskraft seien, so Stampfli, unabdingbar, damit Schulen nicht zu Sozialbrachen und Wissensruinen verkommen.

An der Maturitätsfeier sprach Rektor Stefan Zumbrunn-Würsch über Träume, Ziele und Idealvorstellungen: «Sie geben uns Orientierung und motivieren uns, uns in geeigneter Weise anzupassen. Statt Astronaut werden wir Hobbypilot, statt Hexe Pharmazeutin und statt Häuptling der Apachen Rektor der Kanti Solothurn.» Die Maturandinnen und Maturanden sollten sich nun, nach der beschützten Zeit an der Kanti, auf ihren Weg hinaus in die Welt machen, reisen, studieren, arbeiten – und von zuhause ausziehen.

Bevor sie endgültig von dannen zogen, waren die nunmehr ehemaligen Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Gästen und den Lehrpersonen zu einem Apéro eingeladen, am Freitag dank des wieder freundlicheren Wetters auch im Aussenbereich. Glücklich, aber auch wehmütig nahmen sie dabei Abschied von ihrer Zeit an der Kanti, die hoffentlich nachhallt – nicht als ein lästiges Nach-Geräusch, sondern als ein Wohlklang, der lange erhalten bleibt.

Absolventinnen und Absolventen

Fachmittelschule (FMS)

F19b

Alur Leyla Noëmi, Langendorf; Biberstein Luisa, Deitingen; Grigo Leon, Solothurn; Gütiger Florence, Oensingen; Hugi Nicola, Lommiswil; Keune Chiara, Solothurn; Lewis Anja, Lommiswil; Mitchell Sophie, Selzach; Novakovic Katarina, Zuchwil; Purkhiser Chiara, Derendingen; Reimann Samira Nina, Gerlafingen; Röthlisberger Leon, Zuchwil; Rüegg Fabienne, Obergerlafingen; Rüfenacht Luzia, Recherswil; Shala Leonita, Gerlafingen; Shirzad Shams, Grenchen; Sirait Callysta, Derendingen; Urech Dominic, Selzach; Uthayaraj Tharanika, Zuchwil

F19c

Brunner Anouk, Heinrichswil; Colella Angelo, Holderbank; Ebeoglu Rabia, Oensingen; Fadl Nadin, Biberist; Flury Lena Maria, Riedholz; Graf Jorine, Heinrichswil; Jakob Michelle Nina, Riedholz; Kofmel Klara, Deitingen; Martinotti Lia, Kriegstetten; Moser Tabitha, Zuchwil; Otter Chiara Marlis, Balsthal; Puvanendrakumaran Shalom, Biberist; Schütz Valentina, Bettlach; Siegenthaler Lynn, Oekingen; Stuber Matthias, Lohn-Ammannsegg; Supino Gian Marco, Solothurn; Uhlmann Noemi, Lohn-Ammannsegg; von Arx Nora, Solothurn; von Ballmoos Nadine, Riedholz; Zeuner Konrad Valentin, Laupersdorf

F19d

Amiet Lea, Selzach; Baroffio Gianluca, Lüterkofen; Brancato Angélique, Oberdorf; Bürki Shania, Rapperswil; Cicoira Anaïs, Selzach; Fuchs Mélanie, Langendorf; Heimlicher Melia Anna, Lommiswil; Im Hof Jill Elisa, Langendorf; Järmann Timon, Riedholz; Kastrati Qerkin, Oensingen; Müller Lars, Schnottwil; Reyes López Nerea, Luterbach; Ritz Leonie, Biezwil; Schneeberger Janine, Welschenrohr, Schnyder Salomé, Laupersdorf; Stucki Ellie, Lüterkofen; Truninger Xenia, Langendorf; Wiget Melia, Laupersdorf

Fachmaturität Gesundheit

Baumgartner Leonie, Grenchen; Fazliu Blerina, Lohn-Ammannsegg; Fehr Nathalie, Solothurn; Koekenbier Onno, Solothurn; Moser Lia, Deitingen; Moser Michaela, Bellach; Niederberger Rahel, Balsthal; Rüegg Simon, Obergerlafingen; Ulugöl Selim, Langendorf; Walser Anja Gloria, Matzendorf

Fachmaturität Soziale Arbeit

Altermatt Elia, Solothurn; Broglie Alexandre, Lohn-Ammannsegg; Fux Alana, Etziken; Hediger Elphin, Bettlach; Leippert Mo, Küttigkofen; Loosli Jano, Zuchwil; Vasanthasingam Thuvaaragan, Derendingen

Passerellenlehrgang

E21a

Baldo Patrizia, Lostorf; Bläsi Leander, Winznau; Cerri Mattia, Mümliswil; Da Silva Marco Andreas, Dulliken; Gilomen Jamiro, Olten; Hubler Lorenz, Balsthal; Kamara Safi, Dulliken; Kaufmann Lena, Balsthal; Marti Sven, Erlinsbach; Rölli Sina, Wangen b. Olten; Savoldelli Federica Gianna, Olten; Schatzmann Vinzent Lukas, Fulenbach; Schneider Nina, Olten; Sikyürek Siar, Gunzgen; Strub Kevin, Dulliken; Tasholli Ardonika, Lohn-Ammannsegg; Volken Nicolas, Balsthal

E21b

Baumgartner Niels Joshua, Derendingen; Feier Marco, Flumenthal; Frey Andrin Gian, Gerlafingen; Gutzwiller Leah, Solothurn; Huber Mara, Solothurn; Huber Nina Zoé, Oekingen; Monte Jennifer, Thun; Oesch Linus Florian, Gerlafingen; Ritter Mia, Kriegstetten; Schmidtke Nora, Oekingen; Schreier Gina, Oekingen; Walther Leonie Chantal, Biberist; Wyss Livio, Bibern

E21c

Baumgartner Janina Aurora, Derendingen; Ciccone Alex Enrico,Lostorf; Döbeli Luisa, Schönenwerd; Flury Dennis Tsubasa, Zuchwil; Kyburz Tanja, Obergösgen; Loretz Samuel, Trimbach; Marnotes Melissa, Solothurn; Pestrin Laura, Hägendorf; Probst Timo Matteo, Solothurn; Radulovic Danilo, Zuchwil; Röthlisberger Timo, Zuchwil; Soares Sofia, Winznau

Gymnasium

B18a

Bachmann Merlin Frederic, Subingen; Bajrami Laurent, Grenchen; Brändle Zora Lea, Solothurn; Fuard Fathima Khadijah, Grenchen; Giger Cyril Xavier, Grenchen; Gilgen Janine Dominique, Oberdorf SO; Gunti Eva Leandra, Balm b. Günsberg; Harutunian Christina, Balsthal; Häusler Sven, Balsthal; Hawkes Sabrina Luisa, Derendingen; Müller Yann Fabrice, Günsberg; Sathakaran Sharany, Bettlach; Schelble Jana Elina, Solothurn; Schleiss Oskar Gabriel, Grenchen; Schluep Lilli Louise, Messen; Schürch Flores Gabriela, Zuchwil; Uzundere Tugba Dilsad, Langendorf; Weber Martin Alexander, Solothurn

B18L

Brudermann Cheyenne, Selzach; Butters Lotta Hanna, Horriwil; Cierny Philipp Marc, Solothurn; Fawer Lia Noelle, Riedholz; Flury Kai André, Subingen; Flury Noah, Solothurn; Lippi Elena, Selzach; Maier Sabrina Patricia, Grenchen; Molotová Tatiana, Bellach; Niggli Noée Désirée, Oekingen; Oppliger Michèle Janice, Kyburg-Buchegg; Roth Anouk Muriel, Solothurn; Späti Laura, Balsthal; Walser Sina Maria, Balsthal; Wyss Colin Luca, Riedholz; Zurbuchen Enrico, Derendingen

L18a

Alberti Nina Gabriela, Oekingen; Amoroso Giada, Derendingen; Bader Leonie, Lommiswil; Beer Samira, Schnottwil; Bösch Sophie Anne, Messen; Caiquo Gion Samuel, Lommiswil; Costa Guerreiro Soraya, Oekingen; Falco Abramo Salvatore, Bellach; Fink Franziska Maria, Oberdorf SO; Gehrig Lena Shana, Biberist; Kaiser Yara, Biberist; Niggeler Lea Leonie, Recherswil; Panetta Dario, Luterbach; Potratz Alexandra, Riedholz; Raclé Jasmin, Schnottwil; Schreiber Lena-Maria, Langendorf; Thomann Ella, Obergerlafingen; von Steiger Gilles, Solothurn; Walter Rocco Elia, Solothurn

L18b

Andres Ivana Anina, Aetingen; Armenti Sophia Noé, Solothurn; Artho Vanessa, Balsthal; Boll Muriel Sofie, Solothurn; Eggenschwiler Antonia Verena, Aedermannsdorf; Egger Jill Aline, Hubersdorf; Gantenbein Svenja Silja, Luterbach; Gerber Amira Paulette, Holderbank SO; Häni Sina, Leuzigen; Ikizer Berfin, Derendingen; Jagodic Tatjana, Zuchwil; Kadriu Brigena, Zuchwil; Küng Alina Julia, Lohn-Ammannsegg; Musacchio Alessia Valeria, Lengnau BE; Rütti Raphaël Cédric, Selzach; Schlunegger Gian Fabio, Rüttenen

L18W

Arber Morena, Zuchwil; Arber Sophie Lucia, Solothurn; Baschnagel Alina, Aeschi SO; Begert Nina, Luterbach; Bertelle Lisa, Grenchen; Bohner Madeleine, Grenchen; Bussmann Leila Noemi, Balsthal; Denzler Lucy Fabienne, Aeschi SO; Imbault Léandre, Solothurn; Klemm Antonia, Bettlach; Makwana Jamin, Solothurn; Ratnaraja Niyanthan, Gerlafingen; Sauter Jana, Oberdorf SO; Schnyder Chantal Rahel, Derendingen; Spadaccini Ongetta Luca Manuel, Feldbrunnen; Srirajan Luxmitha, Solothurn; Suter Julia Maria, Lohn-Ammannsegg; Trauffer Chantal Stephanie, Luterbach; Tropeano Delia, Oberdorf SO; Veronica Alessandro, Derendingen

M18a

Adler Leandra Vivia, Solothurn; Birri Leander Immanuel, Oberdorf SO; Brogiolo Chanel, Solothurn; Buser Noah Samuel, Bettlach; Ciriolo Elisa Teresa, Gerlafingen; Crivelli Maxime Aurel, Solothurn; Curchod Jacqueline, Oberdorf SO; De Grandis Zoe, Bellach; Frey Janna, Solothurn; Keune Marius, Solothurn; Leimer Anja Maria, Selzach; Leudolph Samuel, Grenchen; Mathivannan Kavin, Solothurn; Mühlemann Julia, Bettlach; Satusheva Arina, Solothurn; Sheak Valeria, Biberist; Szélpál Anna, Riedholz; Thut Fabienne Lara, Lohn-Ammannsegg; Yogarajah Arvina, Bellach

M18W

Andrade Ferreira Adriana Catarina Prata, Subingen; Anhorn Mia, Luterbach; Barbisch Luzian Maurin, Zuchwil; Blankart Marieke Jeanne, Langendorf; Bolinger Jessica Luana, Deitingen; Brotschi Samuel Tobias, Bellach; Brügger Anna Lucie, Solothurn; Canbaz Misra, Subingen; Candrian Elisa Julia, Solothurn; Deger Emrecan, Biberist; Dubach Jana Emely, Balsthal; Feer Jonah Gian, Biberist; Flükiger Nora Maria, Halten; Freywald Nora, Riedholz; Girard Lisa, Grenchen; Herold Tim Luc, Laupersdorf; Rizzoli Gina Ann, Solothurn; Rudolf von Rohr Amina, Mümliswil; Stüdeli Laura, Bellach; Wirth Joëlle Catherine, Biberist

N18a

Ganz Silas, Mümliswil; Hartmann Mischa Dennis, Rüttenen; Indrakumaran Athavan, Zuchwil; Ingold Philip, Biberist; Joye Dominic, Bettlach; Kessler Michelle, Aeschi SO; Kiener Joel Saysana, Lohn-Ammannsegg; Kocher Tamara, Wiedlisbach; Kurt Ricky, Bellach; Moser Dominic Stephan, Deitingen; Muhamad Shen, Biberist; Phan Nhat Ngan, Langendorf; Sarvanathan Thaniga, Langendorf; Schlup Winona Maria, Grenchen; Stocker Nils Levin, Derendingen; Thalmann Erich, Zuchwil; Tschan Robin, Holderbank SO; Waser Sven, Solothurn

N18b

Bloch Larissa, Derendingen; Brenken Lars Carlinho, Solothurn; Burri Jenna Kaia, Biberist; Hofmann Anja Lucie, Grenchen; Känzig Kerstin, Wiedlisbach; Krompass Amelie Joelle, Riedholz; Küenzi Adrian, Zuchwil; Kunz Nora, Brunnenthal; Leimer Anina Fabienne, Lohn-Ammannsegg; Meier Aline Amira, Bellach; Mock Lena Paulina, Langendorf; Plluzhina Diana, Gerlafingen; Purakaran Luxsiha, Grenchen; Ressnig Dominique, Recherswil; Rigoni Leandro Michele, Gerlafingen; Sathiyamoorthy Sherleen, Derendingen; Schärer Michael, Balsthal; Schneeberger Luca, Welschenrohr; Uldry Kim Lisa, Solothurn; von Ins Michèle Sara, Lohn-Ammannsegg

S17a

Bitterli Noah, Egerkingen; Bohner Sophie, Grenchen; Bortot Lucia, Rüti b. Büren; Enzler Anina Lara, Messen; Hausammann Michel, Messen; Imoberdorf Julia, Balsthal; Imoberdorf Laura, Balsthal; Kaufmann Selina, Riedholz; Kuik Vincent Calvin, Kriegstetten; Meyer Roberta, Zuchwil; Minger Damian, Tscheppach; Schläfli Lina, Luterbach; Schwab Jasmin, Bettlach; Siepe Sina Carina, Selzach; von Büren Alisia, Selzach

W18a

Bernhard Aline Rea, Feldbrunnen; Chalverat Anna Lia, Rüti b. Büren; Christen Jasmin, Bellach; Eugster Elio, Solothurn; Fischer Marco, Zuchwil; Fischlin Simona Rhea, Lüsslingen; Fuhrer Andrin, Solothurn; Heekenjann Maya Lavinia, Biberist; Hofstetter Nicola David, Lohn-Ammannsegg; Hristova Kira, Biberist; Januzaj Florjana, Grenchen; Memed Anesa, Grenchen; Purpura Max, Balsthal; Ramadani Dafina, Grenchen; Roth Marek Jan, Solothurn; Schalch Thomas, Feldbrunnen; Schneeberger Elias Tim, Rüttenen; Steinemann Luc, Arch; Wicki Jonas, Biberist; Yogeswaran Suvethaa, Biberist

W18b

Basler Robin, Selzach; Blöchlinger Yara Arwen, Solothurn; Bohner Isabelle, Grenchen; Büchel Joana, Recherswil; D’Ambrosio Janis, Oberdorf SO; Fasnacht Nina, Bellach; Gisler Luca Anton, Subingen; Gremaud Joel, Günsberg; Hofstetter Chiara Lisa, Lohn-Ammannsegg; Imbach Naïma Deliah, Biberist; Karabas Ferda, Gerlafingen; Lehmann Jan Elias, Oberdorf SO; Maier Sven, Grenchen; Müller Stefan, Bettlach; Nehme Hanin, Zuchwil; Niederhauser Lena Sophie, Gerlafingen; Thirukeswaran Sapoora, Solothurn

Preisträgerinnen und Preisträger

Bester Abschluss Fachmittelschule

Berufsfeld Gesundheit: Schütz Valentina, Bettlach

Berufsfeld Pädagogik: Biberstein Luisa, Deitingen

Berufsfeld Soziale Arbeit: Reimann Samira, Gerlafingen

Beste Abschlussarbeit Fachmaturität Gesundheit

Moser Michaela, Bellach

Beste Abschlussarbeit Fachmaturität Soziale Arbeit

Broglie Alexandre, Lohn-Ammannsegg

Bester Abschluss Passerellenlehrgang

1. Rang: Frey Andrin, Gerlafingen

2. Rang: Bläsi Leander, Winznau

3. Rang: Marti Sven, Erlinsbach

Beste Matura mit Schwerpunktfach alte Sprachen (Legat Dr. Urs Schnider)

Oppliger Michèle Janice, Kyburg-Buchegg (Latein)

Beste Matura mit Schwerpunktfach moderne Sprachen (Bücher Lüthy Solothurn)

Boll Muriel Sofie, Solothurn (Englisch)

Beste Matura mit Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten (gsj architekten ag)

Adler Leandra Vivia, Solothurn

Beste Matura mit Schwerpunktfach Musik (Krompholz Musik AG)

Flükiger Nora Maria, Halten

Beste Matura mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie (Biogen International GmbH)

Leimer Anja Maria, Selzach

Beste Matura mit Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik (Biogen International GmbH)

Bajrami Laurent, Grenchen

Beste Matura mit Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht (Baloise Bank SoBa Solothurn)

Steinemann Luc, Arch

Preis für eine hervorragende Verbindung von Schule und Leistungssport in der Sonderklasse Sport & Kultur (Alt-Amicitia Solothurn)

Bohner Sophie, Grenchen

GGG-Preis für ausgezeichnete Leistungen in den Fächern Geografie und Geschichte (Rudolf Gerber)

Niggeler Lea Leonie, Recherswil (Geografie); Flükiger Nora Maria, Halten (Geschichte)

Bosch-Preis für ausgezeichnete Leistungen in Mathematik und Anwendungen der Mathematik (Scintilla AG)

Bohner Sophie, Grenchen; Dubach Jana Emely, Balsthal; Hausammann Michel, Messen; Kaufmann Selina, Riedholz; Moser Dominic Stephan, Deitingen; Schnyder Chantal Rahel, Derendingen; Steinemann Luc, Arch; Tropeano Delia, Oberdorf SO

Preis für aussergewöhnliches Engagement im kulturellen Bereich (Kulturfabrik Kofmehl)

Flükiger Nora Maria, Halten

Preis für den besten Maturitätsaufsatz (Kulturstiftung Kurt und Barbara Alten)

Brogiolo Chanel, Solothurn

Preis für eine ausgezeichnete Maturaarbeit (Dornachia-Ruppigonia)

Brändle Zora Lea, Solothurn; Lehmann Jan Elias, Oberdorf SO; Leimer Anja Maria, Selzach

Preis für eine ausgezeichnete Maturaarbeit im künstlerischen Bereich (Lukasbruderschaft Solothurn)

Gunti Eva Leandra, Balm b. Günsberg

Preis für ein ausserordentliches gesellschaftliches Engagement (Ehemaligenvereinigung ALUMNI)

Satusheva Arina, Solothurn

Preis für die beste Jahrgangsmatura (Lions Club Solothurn)

Steinemann Luc, Arch