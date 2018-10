Überall ist zu beobachten: Die Digitalisierung in der Wirtschaft treibt auch das E-Government in der öffentlichen Verwaltung an. Darunter versteht man die Ausbreitung elektronischer Behördenleistungen. Der Kanton Solothurn verfügt seit 2012 über eine E-Government-Strategie und eine entsprechende Stabsstelle, die von Beat W. Wyler geleitet wird. Er sieht Solothurn im Vergleich zu andern Kantonen hinsichtlich E-Government derzeit eher im hinteren Mittelfeld, wie Wyler gegenüber dieser Zeitung erklärt.