Digitalisierung Das Amtsblatt soll elektronisch werden – so will es der Solothurner Regierungsrat Amtliche Publikationen des Kantons sollen künftig im Internet erscheinen. Die Teilrevision des Publikationsgesetzes soll die Grundlage für den Wechsel vom gedruckten zum elektronischen Amtsblatt schaffen.

Das Solothurner Amtsblatt. Screenshot

Im Amtsblatt veröffentlicht der Kanton Solothurn unter anderem Gesetzesanpassungen, Handänderungen oder Ausschreibungen. Aktuell muss das Amtsblatt zwingend in gedruckter Form erscheinen – so will es das Gesetz. Nur die aktuelle Ausgabe darf jeweils auf die Internetseite des Kantons veröffentlicht werden.

Wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilt, ist diese Lösung nicht mehr wirtschaftlich und zweckmässig genug. Zudem genüge sie den Ansprüchen im Umgang mit den digitalen Medien nicht mehr. Damit der sogenannte Primatwechsel von der gedruckten zur digitalen Ausgabe erfolgen kann, braucht es eine Teilrevision des Publikationsgesetzes. Der Regierungsrat hat die Vernehmlassung dazu eröffnet.

Der Regierungsrat schreibt, die elektronische Publikation des Amtsblatts als massgebliche Fassung entspreche einem breiten Bedürfnis. Zudem hat das kostenpflichtige Amtsblatt immer weniger Abonnenten.

Mit der Veröffentlichung im Internet wäre das Amtsblatt einfach und kostenlos zugänglich. Es könnten verschiedene Suchfunktionen bereitgestellt werden: Interessierte könnten sich ein individuelles Suchabonnement einrichten und über eine Volltextsuche liessen sich Informationen einfacher finden, so die Regierungsrat.

Gedruckte Ausgabe soll auch in Zukunft zugänglich sein

Der Regierungsrat hält jedoch fest, dass amtliche Publikationsorgane für alle zugänglich sein müssen. Eine Ausgrenzung des Bevölkerungsteils, der das Internet noch nicht nutze, müsse vermieden werden. Deshalb soll es auch in Zukunft möglich sein, das Amtsblatt ganz oder zum Teil gedruckt zu veröffentlichen – wenn genügend Nachfrage bestehe.

Auf dem Markt gibt es mehrere Lösungen von verschiedenen Anbietern, die ein digitales Amtsblatts gibt es Sie haben gemeinsam, dass die elektronische Publikation Vorrang hat. Auf deren Grundlage kann anschliessend bei Bedarf eine gedruckte Ausgabe erstellt werden.

In einer Studie, die im Rahmen des Projektes erstellt wurde, wurde das Amtsblattportal des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO als künftige Lösung empfohlen. Das SECO betreibt seit einiger Zeit eine Publikationsplattform, die den Kantonen für die Veröffentlichung ihrer Amtsblätter zur Verfügung steht und von mehreren genutzt wird.