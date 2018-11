Die Solothurner Kantonspolizei hat am Mittwochmittag damit begonnen, die besetzte Fleischfabrik in Oensingen zu räumen . Über hundert Besetzerinnen und Besetzer verlassen derzeit freiwillig das Gebäude oder werden "aktiv hinausbegleitet".

Angaben über Schäden an der Fleischfabrik liegen derzeit noch nicht vor, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur hiess. Zurzeit gehe es darum, das Gebäude zu räumen.

Die Aktivisten drangen in der Nacht in das Gelände der Bell Food Group ein. Am Standort Oensingen werden Tiere geschlachtet und Frischfleisch verarbeitet. (sda)