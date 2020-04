Dieses Plakat soll die Bevölkerung ans Abstand halten erinnern

Trotz der angekündigten Lockerungsmassnahmen per 27. April bleiben die Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung zentral, um die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen. Unter dem Titel «Zäme uf Distanz» lanciert der Kanton Solothurn deshalb – ergänzend zum BAG - eine Sensibilisierungskampagne. Mit Luftballon und Kaktus als Motive und in den Erkennungsfarben der nationalen Corona-Kampagne soll in allen Solothurner Gemeinden auf Plakaten ans Abstandhalten erinnert werden.

In den Sozialen Medien wird die Kampagne durch eine Serie von Video-Statements ausgewählter Solothurner Kulturschaffender sowie Sportlerinnen und Sportler begleitet. Den Start der im «Home Office» erstellten Clips macht Schriftsteller Pedro Lenz. Weitere Elemente der Kampagne sind zurzeit in Planung. (sks)