Eventuell könnten es sogar mehr Schützen werden. Denn das Solothurner Motto des diesjährigen Feldschiessens lautet «Chunsch au mit?». «Wir wollen damit sagen, dass jeder noch jemand mitnehmen sollte», so Hammer. Der Schiessverband rührt die Werbetrommel für den Schiesssport. «Das Feldschiessen ist ein Anlass, an dem Mann das Schiessen einer breiten Öffentlichkeit in Erinnerung rufen kann. Es wäre schön, wenn jemand ans Feldschiessen kommt und dann den Weg in einen Schützenverein findet.» In der heutigen Zeit sei es für alle Vereine schwieriger Mitglieder zu finden.

Ab 10 Jahren

In der Region werden also Tausende Schützinnen und Schützen, ob jung oder alt, Frau oder Mann, Elite oder Amateur, erwartet. Teilnahmeberechtigt sind übrigens Schützinnen und Schützen ab Erreichen des 10. Altersjahrs. Jugendliche von 10 bis 16 Jahren können am Feldschiessen teilnehmen, wenn sie einen «Ausweis für Jugendliche» besitzen.

Zugelassen sind nur Ordonnanzwaffen. Das sind die Sturmgewehre 57 und 90 und Karabiner. Mit Sportgewehren darf nicht geschossen werden. Bei den Pistolen stellt Heinz Hammer fest, dass fast niemand mehr auf die 50 Meter entfernte Scheibe schiesst. «Drei bis vier Prozent schiessen noch auf diese Distanz. Der Rest schiesst auf 25 Meter.»

Spezieller Kranz