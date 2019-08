Gespannte Stimmung am Samstagmorgen am Solothurner Hauptbahnhof. Gemischt mit ganz viel Vorfreude. Denn es ist so weit: Die Solothurner haben ihren grossen Tag an der Fête des Vignerons. Ein Sonderzug bringt die über 300 Künstler, Winzer und Politiker nach Vevey. Sie stammen aus allen Regionen des Kantons und sollen eine Visitenkarte am Winzerfest abliefern, den Kanton in seiner ganzen Vielfalt repräsentieren.

Spieler des Handharmonika Orchesters sitzen in roten T-Shirts in einem Waggon, neben ihnen drei Winzer aus dem Schwarzbubenland, gekleidet in bordeaux-farbenen Hemden mit aufgezeichneten Weintrauben. Den nächsten Wagen hat die Bruderschaft Sanctae Margarithae in Beschlag genommen: in schwarzen Vesten und mit Zylinder die Obmänner, in farbigen Strumpfhosen und mit Hellebarden der Venner (Fähnerich) und die Harnischmannen. Und im vordersten Wagen schliesslich noch die gesamte Kantonsregierung: gelöst und voller Vorfreude. Bis auf Landammann Roland Fürst, der etwas nervös auf seinem Platz sitzt und von seinen Amtskollegen damit aufgezogen wird, dass er in Vevey noch eine kurze Ansprache wird halten müssen – zum Teil auf Französisch. Später am Tag wird aber auch er gelöst durch die Gassen von Vevey spazieren: «Gigantisch. Was wir hier erleben, ist einzigartig. Ich bin von all diesen Leuten geradezu überrumpelt.»

Ganz Vevey ist eine riesige Festhütte

«Ausrichten!». Der Befehl wird nach der Ankunft im Bahnhof Vevey mehrmals gebellt. Die Solothurner Stadtmusik reiht sich in sauberen Kolonnen auf, dahinter der Rest der Delegation. Der Solothurner Fahne hinterher bewegt sich der Umzug zum Hafen, wo er von der Confrérie des Vignerons – den Veranstaltern des Festes – empfangen wird. Es ist proppenvoll auf dem Gelände, die ersten Weinflaschen werden geköpft. Zu tausenden warten die Leute gemeinsam auf die Ankunft des Solothurner Weinboots.

Und kurz nach elf Uhr kommt es dann: das Boot der Solothurner Pontoniere. Es brachte zwei Tage lang von Solothurn her weitere Ehrengäste und Wein nach Vevey. Zuletzt waren Kurt Fluri, François Scheidegger und die höchste Solothurnerin, Verena Meyer mit an Bord. Frenetisch werden die Böötler empfangen. Noch eine Stunde später drängen sich Leute auf und vors Schiff, um sich auf einem Erinnerungsfoto mit der Weinkarosse unter Solothurner Flagge verewigen zu lassen. Danach verläuft sich der Aufmarsch ein ewig. Ein wenig. Denn ganz Vevey wird in diesen Tagen von Menschen überrannt. An der Uferpromenade reiht sich über Hunderte Meter Essensstand an Essensstand. Die ganze Stadt ist ein einziger Weinstand.

Ob Möbelgeschäft, Spielwarenladen, Versicherungsagentur: Alle wurden sie leergeräumt, überall wurden Theken hineingezimmert und Tische und Stühle aufgestellt. In diesen Tagen sind sie alle Bars. Und die Weinkeller sind, so hört man, Nacht für Nacht brechend voll. Durch die Gassen von Vevey kommt man nur, wenn man sich durch die Menschenmassen kämpft. Sind es 50'000 Menschen in dem Städtchen von der Grösse Solothurns? Oder 100'000? Es ist unmöglich zu sagen. Deutsch und Französisch ist zu hören, ebenso italienische Zwischenrufe.

Unauffällig gekleidete Gäste spazieren neben kunterbunten Gestalten, Darstellern des grossen Spektakels in der Arena. Gleich zweimal findet dieses am Samstag statt, die Schauspieler machen sich gar nicht die Mühe, sich zwischen den Auftritten umzuziehen. Blaue Geier und grüne Feen, rot-weisse Ritter und Kinder mit Schmetterlingsflügeln wandern durch Vevey.

Solothurner Wein stösst auf grossen Anklang

In diesem ganzen Trubel gehen die 300 Solothurner fast etwas unter. Doch mit Unterstützung der rot-weissen Fahnen, die an diesem Tag von vielen Masten baumeln, schaffen sie es, sich zumindest an zwei Orten zu behaupten. Zum einen auf einer Bühne im Westen der Stadt: Dort setzen verschiedene Solothurner Künstler Duftmarken. Yacun, Supersiech, Collie Herb und viele mehr. Politiker und Winzer schaukeln gemeinsam im Takt der Musik. Hier sind zahlreiche weitere Solothurner anzutreffen, die extra für den Kantonstag nach Vevey angereist sind. Und zum anderen beim Degustationszelt, wo verschiedene Solothurner Winzer ihren Wein ausschenken. «Tipptop, tipptop», so das Lob der welschen Weinkönige für die Solothurner Tropfen. Zwei von drei Winzer sind nach wenigen Stunden bereits ausgeschossen. Und auch die Solothurner Torte oder Wurst und Käse aus dem Thal kommen gut an.

Solothurner treffen auf einen Exil-Solothurner

Am Nachmittag taucht noch ein Exil-Solothurner auf. Erwin Fankhauser, ursprünglich aus Recherswil, ist 1968 nach Vevey «ausgewandert». Er trägt noch das orange Hemd und die rote Mütze des «Grossen Chors», einer der Gruppen, die das Spektakel in der Arena veranstalten. «Es ist wunderschön hier am Léman. Hier werde ich bleiben. Aber als ich hörte, dass der Kanton Solothurn zu Gast kommt, habe ich mich als Heimweh-Solothurner riesig gefreut.» Er kennt die Altstadt in- und auswendig, die Weinkeller und Vinotheken. Und natürlich auch den besten Wein, derjenige des «Königs des Festes». «Früher brachten die Welschen immer ihren eigenen Wein mit, wenn sie irgendwohin verreisten. Als könnten sie vom Deutschschweizer Wein vergiftet werden. Heute wird überall vorzüglicher Wein hergestellt.» Im Solothurner Degustationszelt prüft er dann auch gleich selber die Solothurner Weine. Sein Urteil: «Exzellent.»

Am Abend steht für die Solothurner noch ein letzter Höhepunkt auf dem Programm. Der Besuch des Spektakels in der Arena. Über 5000 Schauspieler und Sänger liefern eine fast dreistündige Show ab. Gigantisch – anders lässt sich das Ganze nicht beschreiben. Kurz nach Mitternacht trudeln 300 müde und zufriedene Solothurner beim Bahnhof in Vevey ein. Ein weiterer Sonderzug bringt sie alle nach Hause. In Grenchen, Solothurn und Olten trennen sich die Wege. Eine einmalige Sache? Wer weiss. Nach diesem Erlebnis sind die Solothurner an der nächsten Fête vielleicht wieder mit dabei. Bis in 20 Jahren.

Impressionen des ganzen Tages im Live-Ticker zum Nachlesen gibt es hier.