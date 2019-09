Daniel Bumanns kritische Art hat schon vielen Gastronomen auf die Sprünge geholfen. Im Kanton Solothurn besuchte er in den letzten zehn Jahren mehrere Betriebe und gab ihnen eine neue Chance. Zuletzt besuchte er am Montag zum Start der 13. Staffel von «Bumann der Restauranttester» das Restaurant «Sternen» in Egerkingen. Dabei wurde der Wirt stark kritisiert. Auf Nachfrage beim Wirt stellte sich heraus, dass er nicht zufrieden war mit der Ausstrahlung.

Vier Restaurants haben in den letzten Jahren ebenfalls bei dieser Sendung teilgenommen:

«Parktheater»

Im Jahr 2009 nahm der Restauranttester das Restaurant «Parkttheater» in Grenchen unter die Lupe. Das Wirtenpaar Rolf und Marietta Meier meldete sich damals bei der TV-Sendung von «3+» an. Der Sternekoch kritisierte das Restaurant wegen der biederen Atmosphäre. Deshalb riet Bumann, das Restaurant moderner und kreativer wirken zulassen. Das Essen des Koches lobte er sehr. Nach der Sendung war der Wirt zufrieden mit dem «Parktheater». Als dieses im Jahr 2017 von der Genossenschaft an die Stadt Grenchen übergehen sollte, hiess es, der Wirt habe seinen Job gut gemacht, aber die Miete sei hoch gewesen.

«Kehlengrabenschlucht»

Ebenfalls das Wirtenpaar Gisela und Jörg Gschwind baten Bumann zur Hilfe für ihr Restaurant Kehlengrabenschlucht in Hofstetten. 2010 hatten sie ihr Restaurant eröffnet. Beide waren unerfahrene Gastronome und erstmals lief vieles schief. An einem Abend nahm der Wirt nur 250 Franken ein. Zwei Jahre später holten sie Bumann zur Hilfe. Durch die Sendung wurde das Restaurant zum Erfolg. Doch nach sieben Jahren musste die «Kehlengrabenschlucht» schliessen. Das Wirtenpaar hatte gehofft, den Betrieb zu kaufen, doch der Besitzer verlangte in ihren Augen zu viel Geld.