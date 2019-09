Thomas Nussbaumer, der Leiter Gastronomie Olten an der Fachhochschule Nordwestschweiz (Restaurant Von Roll):

«Produkte, welche einwandfrei sind, können so noch genossen werden. Studierende freuen sich über dieses Angebot, wir müssen feine Speisen nicht entsorgen und tun etwas Gutes für die Umwelt.»

Sandra Lüthi, Geschäftsführerin der Bäckerei Felber AG in Langenthal:

«Es ist kein Geheimnis, dass unsere Branche am Ende des Tages Lebensmittel wegwerfen muss. Leider! Wir setzen daher schon seit geraumer Zeit klare Zeichen gegen Food Waste und schützen, was uns wichtig ist: Kostbare Lebensmittel, die wir mit viel Herzblut produzieren! Too Good To Go ist eine weitere Chance für uns Lebensmittelrettung und Ressourcenschonung zu betreiben. Die moderne, unkomplizierte und sinnstiftende App von Too Good To Go findet bei unseren Kunden grossen Anklang. Die Begegnungen unter Gleichgesinnten und das Wissen Gutes zu tun, inspiriert und motiviert – sowohl unsere Kunden, wie auch meine Crew. Das alles verbindet und bereitet mir persönlich Freude.»,

Sabrina Knittel, Geschäftsführerin der Bar Restaurant Solheure, Solothurn:

«Wir machen bei Too Good To Go mit, weil es ein wahnsinnig tolles Projekt ist, wir auf einfachste und sinnvollste Weise etwas gegen Foodwaste unternehmen können und obendrauf noch jemandem für günstiges Geld ein leckeres Essen mit auf den Weg geben können. Die Bedienung der App ist zudem auch auf der Anbieterseite sehr benutzerfreundlich und bietet uns so die grösstmögliche Flexibilität und Autonomie.» (mgt)