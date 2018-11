Herr Leupold, haben Sie das Gefühl, Sie verdienten als praktizierender Grundversorger zu wenig? Fabian Leupold: Es stellt sich weniger die Frage nach meinem Gefühl, sondern nach dem Gefühl der jungen Ärztinnen und Ärzte, die meine Praxis übernehmen sollten. Ich bin aus einer Zeit, wo nicht wie heute eine 50- sondern eine 70- bis 80-Stunden-Woche die Regel war. Mit diesem hohen Aufwand kann man auch heute noch ein gutes Einkommen erzielen. Die entscheidende Frage lautet aber, ob die jungen Kolleginnen und Kollegen ein solches unzeitgemässes Pensum und die unternehmerischen Risiken noch auf sich nehmen wollen. Wären die 257'000 Franken durchschnittlichen Jahreseinkommens für Grundversorger mit 100-Prozent-Pensum, wie sie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichte, kein Fake, hätte ich wohl keine Mühe, Nachfolger für meine Praxis zu finden. Sie haben offengelegt, was Ihnen in Ihrem 60-Prozent-Pensum in der Praxis unter dem Strich bleibt: 60'000 Franken. Ketzerisch könnte man sagen: Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Wie sehen Sie das? Unter Berücksichtigung aller meiner Tätigkeiten als Praxisbetreiber, Amteiarzt, Verwaltungsrat und Co-Präsident von zwei Berufsverbänden erziele ich natürlich ein durchaus gutes Einkommen, hinter dem aber eine sehr lange Ausbildung, viel Verantwortung und eine 7-Tage-Woche steht. Ich habe kein schlechtes Gewissen für das, was ich verdiene.

Für das Bundesamt für Gesundheit ist klar: Die Löhne der Ärzte sind zu hoch. Was sagen Sie zu dieser pauschalen Aussage? Ich halte grundsätzlich nichts von pauschalen Aussagen. Sie taugen für Schlagzeilen und dienen nur einer politisch motivierten Berichterstattung. Sie tragen aber nicht zur transparenten Klärung von Sachverhalten und damit zur Lösung des Problems bei. Es ist zweifellos eine wichtige Frage, wie viel Gelder aus der obligatorischen Kranken- und Pflegeversicherung (OKP), die durch die Prämienzahler finanziert wird, durch den vom Bundesrat verordneten Arzttarif in Arzthonorare fliessen. Das Interesse der Prämienzahler, dies zu wissen, erachte ich als absolut berechtigt. Die Daten des BAG hingegen sind eine wilde Mischung von verschiedensten Löhnen. Mit welchem Ziel geht das BAG Ihrer Meinung nach so vor? Ganz klar: Wenn der Direktor des BAG ernsthaft verkündet, er brauche diese Daten, um den Arzttarif nach unten anzupassen, macht er einen krassen und für alle Arztpraxen gefährlichen Fehler. Denn mit einer weiteren Absenkung des vom Bundesrat verordneten Arzttarifs senkt er die von ihm angeprangerten Chefarztlöhne keineswegs, sondern er verschlechtert den bereits zwei Mal nach unten angepassten Arzttarif ein drittes Mal. Die Folge davon wäre, dass mittelfristig die gesamte ambulant arbeitende Ärzteschaft das tut, was die Hausärzte bereits vielerorts tun: Aussterben. Sie vermuten eine politisch motivierte Agenda. Ja, auf andere Art ist das Vorgehen von BAG und Bundesrat Berset nicht erklärbar. Wäre es dem BAG nicht nur darum gegangen, die Ärzteschaft pauschal für die Prämienerhöhungen verantwortlich zu machen, sondern hätte es wirklich herausfinden wollen, welcher Betrag aus den Prämiengeldern in welche Arzthonorare fliesst, hätte es ganz einfach beim Bundesamt für Statistik (BFS) nachfragen können. Die Daten sind aktuell, von neutralen Datenprofis des Bundes seriös erhoben und ausgewertet. Für Fake News à la BAG gibt es da keinen Platz. Das ändert aber nichts daran, dass es Ärztelöhne – vor allem solche von Spitzenverdienern in Kliniken – gibt, die als exorbitant zu bezeichnen sind. Wir müssen differenzieren: Neben der obligatorischen Kranken- und Pflegeversicherung (OKP) gibt es das System der Zusatzversicherungen, die nicht zum obligatorischen Sozialversicherungswerk gehören. Über diese Versicherung, die jedermann frei abschliessen kann oder auch nicht, können in den Spitälern höhere Rechnungen für erbrachte Leistungen gestellt werden. Wichtig ist: Diese Beträge werden nicht durch die OKP und damit nicht über die vom Bund festgelegten Krankenkassenprämien finanziert. Und auch die Spitalärzte werden nicht über die OKP finanziert. Vielmehr werden deren Löhne auf privatwirtschaftlicher Basis ausgehandelt. Dass es hier – wie in anderen Bereichen der Wirtschaft – grosse Lohnunterschiede gibt, ist unbestritten. Ab wann ein Einkommen unter Berücksichtigung der Ausbildungszeit und der Verantwortung als exorbitant gelten soll, kann ich so nicht beantworten. Anders gefragt: Sollten Ärztelöhne in Spitälern «gedeckelt» werden? So wie es derzeit in verschiedenen Kantonen diskutiert wird? Ich bin der Meinung, dass jedes Spital selbst entscheiden muss, wie viel Lohn ihm eine Ärztin oder ein Arzt, die oder den es anstellen will, wert ist. Die Spitalbetreiber müssen über diesen betriebswirtschaftlichen Faktor eigenständig entscheiden können, um sich im Markt behaupten zu können. Sie dürfen meines Erachtens nicht den Regulierungsbestrebungen des Staates unterstellt werden. Einige Spitäler haben den Entscheid für eine Deckelung getroffen, andere nicht. Ich finde das gut so. Schade ist nur, dass das BAG diesbezüglich nicht differenziert und nun wieder alle zur Stimmungsmache in den gleichen Topf wirft.

Fabian Leupold Fabian Leupold, 62, ist Facharzt für Innere Medizin in Breitenbach. Er ist unter anderem Präsident des Verbands Deutschschweizer Ärztegesellschaften (Vedag) und Co-Präsident der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn (GAeSO). Er ist in den vergangenen Tagen insbesondere als Vedag-Präsident in Erscheinung getreten. Die Dachverbände manifestieren sich mit einer Inseratekampagne, in der sie dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht weniger als «Desinformation» vorwarfen. Wichtigste Forderung der vereinigten Ärzteschaft: Die Krankenkassenprämien sollen vom Bundesrat eingefroren werden, «bis deren Festlegung sich an der effektiven Entwicklung der Kosten und nicht an den vorsichtigen Prognosen der Krankenversicherer orientiert». (bbr.)