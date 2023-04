Dienstagnacht Gunzgen: Brand in Einfamilienhaus fordert ein Todesopfer In der Nacht auf Dienstag brannte in Gunzgen ein freistehendes Einfamilienhaus. Die Einsatzkräfte fanden einen schwerverletzten Mann, der noch vor Ort verstarb. Die Identität sowie die Brandursache werden nun ermittelt.

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Gunzgen kam ein Mann ums Leben. Kantonspolizei Solothurn

Gemäss Angaben der Polizei ging am Dienstag kurz nach Mitternacht eine Meldung über einen Brand an der Allmendstrasse in Gunzgen ein. Die ausgerückten Rettungs- und Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass neben einem Einfamilienhaus wohl ein Schopf in Brand geraten war und das Feuer auf das Haus übergreifen konnte.

Im Innern des Hauses fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen schwer verletzten Mann. Dieser wurde unverzüglich dem Rettungsdienst übergeben und medizinisch betreut, schreibt die Kapo weiter. Trotzdem habe nicht verhindert werden können, dass der Mann vor Ort verstarb.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehren schliesslich unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Aussagen über die Schadenhöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn standen Angehörige der Feuerwehren Gunzgen, Härkingen und der Regionalfeuerwehr Untergäu, drei Ambulanzteams, ein Notarzt, eine Rega-Crew und ein Vertreter der Gemeinde Gunzgen im Einsatz.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen sowie zur Brand- und Todesursache eingeleitet.