«Sie rissen mir die Schuhe von den Füssen»: Ein Oltner wurde in seinem Treppenhaus überfallen und verprügelt

Im Kanton Solothurn kam es in letzter Zeit vermehrt zu Überfallen. Am Sonntag wurde Romeo Bundi aus Olten in seinem Treppenhaus zusammengeschlagen und bestohlen. Gegenüber TeleM1 schildert er den Angriff und beschreibt die Täter.