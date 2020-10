Die Vebo braucht mehr Platz – und plant Neubau für 30 Millionen Franken

Knapp 1800 Mitarbeitende sind bei der Vebo angestellt. Die gemeinnützige Genossenschaft führt acht Standorte im Kanton, rund 80 Prozent der Mitarbeitenden in den dortigen Werkstätten haben eine Beeinträchtigung. Gleichzeitig bietet die Vebo begleitetes Wohnen und Tagesstätten an. Sie ist damit die mit Abstand grösste soziale Institution im Kanton. Und der Bedarf an Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung steige, sagt der Vebo-Direktor. Marc Eggimann öffnet den Geschäftsbericht 2019 und zeigt auf verschiedene Grafiken. «Wir haben ein organisches Wachstum von 1 bis 2 Prozent im Jahr» – heisst: Immer mehr Menschen sind Teil der Institution, die sie in den Arbeitsmarkt integrieren, in die Gesellschaft inkludieren will. So braucht die Vebo immer mehr Platz. Auch in der Region Solothurn. Hier will die Genossenschaft die drei bestehenden Werke in Zuchwil und Langendorf zusammenlegen – in einem grossen Neubau in Solothurn.

Platz für 500 Mitarbeitende: «Alles unter einem Dach» «Ecole de Soleure» heisst das Projekt, das auf dem Werkareal der Glutz AG in Solothurn realisiert werden soll. Eggimann erklärt, worum es geht: ein Bau mit Platz für rund 500 Mitarbeitende; inklusive Werkstätten, Büros, Lagerräumen, Restaurant und Begegnungszonen. «Wir sind nicht einfach eine gewöhnliche Fabrik – für viele Mitarbeitende ist es wichtig, in der Vebo ihre sozialen Kontakte zu pflegen», so der Direktor.

Alle 400 Mitarbeitenden der beiden Zuchwiler und des Langendörfer Standorts werden in den Solothurner Neubau umziehen. Dazu kommen die 50 Mitarbeitenden der Bellacher Tochterfirma Kisag, die Küchengeräte produziert. «Alles unter einem Dach», habe man dann, so Eggimann. Das vereinfache so einiges. So würden in Langendorf heute Montagearbeiten für die Kisag in Bellach erledigt, künftig sind Vebo und Kisag, die eigenständig bleibt, im selben Haus untergebracht. Für Zulieferer gibt es im Raum Solothurn dann auch nur noch eine Adresse. «Und Mitarbeitende haben mehr und moderne Arbeitsplätze zur Auswahl, und die Möglichkeit, auch mal die Abteilung zu wechseln.»