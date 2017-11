Imark hatte sich vorgenommen, gleich zur Sache zu kommen, also begann er mit selbstkritischen Tönen. «Wir müssen wieder mehr Basisarbeit leisten», rief er in den Saal. «Wir müssen anpacken.» Dann wartete er kurz, schaute auf die Anhänger vor ihm, sammelte Blicke.

Imark sagte, er habe sich die Kantonskarte angeschaut und weisse Flecken ausgemacht. Der Präsident möchte weitere Sektionen gründen, denn diese seien mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg. Nah bei den Leuten sein, das sei wichtig, betonte er. «Wir müssen spüren, welche Themen brennend sind.» Die Basisarbeit sieht er auch als Mittel, um Politikabstinenzler an die Urnen zu bringen. In seiner Rede verwies der Präsident auch auf die alten Zeiten, auf die 1990er-Jahre, als die kantonale SVP nach ihrer Gründung gleich Dutzende Ortssektionen aus der Taufe hob. Vielerorts habe man der FDP, der CVP und der SP die Wähler abjagen können.

Damit war Imark bei einem seiner Lieblingsthemen angekommen: dem sogenannten Machtkartell. Ja, die SVP konnte im Solothurnischen nicht zuletzt deshalb so stark werden, weil sie sich als Alternative zu den bestehenden Strukturen positionierte. «Als einzige Partei sind wir nur uns selbst etwas schuldig», sagte er, «wir können Kritik frei anbringen und sind unabhängig von allen Institutionen.»

Doch die Zeiten, als sich FDP, CVP und SP eisern die Macht aufteilten und in den Dörfern selbst der Posten eines Schulabwarts streng nach Proporz besetzt wurde, scheinen überwunden. Oder doch nicht? Imark findet, der Kanton werde noch immer «vom alten Filz» regiert. Als Beispiel dafür nannte er die angebliche Nähe vieler Staatsangestellter «zu den Regierungsparteien», und weil man niemandem wehtun wolle, würden schlechte Entwicklungen lieber einmal mehr schöngeredet.

Zeitwende dank Staatsanwalt

Ähnlich tönte es bei Christian Werner, dem SVP-Fraktionschef im Kantonsrat. «Immer wieder ist unsere Fraktion im Parlament auf sich alleine gestellt», sagte er. «Aber wir bleiben kritisch.» Für die Budget-Debatte im Dezember hat die Partei zahlreiche Kürzungsanträge vorbereitet. Ebenso kündigte Werner an, dass die «anhaltend hohe Staatsquote des Kantons» mit Vorstössen grundsätzlich angepackt werden soll.

Gleich ganz in der Opposition sieht sich die Solothurner SVP aber natürlich nicht; sie will durchaus Einfluss nehmen. An Machtwillen mangelt es nicht. Christian Imark sprach davon, dass man auch von innen heraus «alles infrage stellen kann».

Ins Visier nimmt die Partei dabei nun insbesondere die Institutionen der Justiz, der dritten Gewalt also. «Da wurden wir jahrelang ausgegrenzt», klagte der Präsident. Tatsächlich stellt die SVP im Kanton Solothurn trotz hohen Wähleranteilen weder einen Oberrichter noch einen Verwaltungsrichter und auch keinen Staatsanwalt – bis jetzt. Denn in der vergangenen Woche wählte der Kantonsrat mit Ralph Müller erstmals einen SVP-Kandidaten zum Staatsanwalt. Für Imark ist die Wahl «ein wichtiges Signal», man wolle sich um weitere Sitze in der Justiz bemühen.

Richterwahlen umkrempeln

Der nächste Nahkampf ist bereits angelaufen. Kantonsrat und Parteivizechef Rémy Wyssmann präsentierte der Versammlung den Volksauftrag für «echte Richterwahlen». Heute muss sich ein gewählter Amtsgerichtspräsident zwar alle vier Jahre an der Urne vom Volk wiederwählen lassen. Gegenkandidaten sind im ersten Wahlgang aber nicht zugelassen. Nur wenn ein Richter das absolute Mehr nicht erreichen würde, wären Gegenkandidaten im zweiten Wahlgang erlaubt.

Der Regierungsrat erklärte bereits, dieses System nicht ändern zu wollen. Als Nächstes muss der Kantonsrat darüber befinden. Heute gebe es nur Scheinwahlen, kritisierte Wyssmann. «Einmal gewählt, hat sich ein Richter sein Amt quasi auf Lebenszeit gesichert.» Findet der Volksauftrag keine Mehrheit im Parlament, will die SVP über eine Volksinitiative diskutieren.