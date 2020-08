Die Steuerdebatte steht im Zentrum der Septembersession

Die riesigen Steuerausfälle der Initiative sind für den Kanton und die Gemeinden schlicht ruinös. Die SP will mit ihrem durch den Kantonsrat angenommen Auftrag insbesondere die unteren Einkommen entlasten sowie die Prämienverbilligung erhöhen. Die Initiative will hingegen auch die hohen Einkommen entlasten – das ist ein Etikettenschwindel. Die Mehrheit der SP will diesem unverantwortlichen Hochrisikoprojekt nicht zustimmen. Eine Minderheit will dem Antrag für einen umfassenden und finanzierbaren Gegenvorschlag zustimmen.

Frage 2: Sollen die Gemeinden die Kompetenz erhalten, das Stimm- und Wahlrechtsalter auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre zu senken?

FDP

Nein. Was auf den ersten Blick sympathisch erscheint, bedeutet, dass das zivile und das politische Mündigkeitsalter auseinandergenommen werden. Man dürfte wählen, ist aber gleichzeitig nicht selber wählbar. Auch müssten die Gemeinden verschiedene Stimmrechtsregister führen. Lehrverträge abschliessen, Auto fahren und vieles mehr kann man mit 18 Jahren. Also soll man auch ab dann wählen können. Für uns sprechen zu viele Gründe gegen diese Verfassungsänderung.

CVP/EVP/GLP

Ja. Jede Gemeinde könnte mit den vorgeschlagenen Änderungen autonom entscheiden, ob sie das Stimm- und aktive Wahlrecht in kommunalen Angelegenheiten senken möchte. In der Praxis würde dies vor allem die Teilnahme an Gemeindeversammlungen und an kommunalen Wahlen bedeuten. Die Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters ist ein einfaches Instrument, um das politische Interesse ohne grossen Aufwand früher oder überhaupt fördern zu können. Das ist uns ein grosses Anliegen.

SP/Junge SP

Ja, wir unterstützen mehr demokratische Mitbestimmung. Die heutige Jugend ist durchaus in der Lage, politische Zusammenhänge zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, die auf deren eigene Zukunft Auswirkungen hat. 16-Jährige sind heute besser gebildet und vernetzt als es alle Generationen vor ihnen jemals waren und befassen sich bereits in der Sek1 mit politischen Systemen. Sie aber nicht am demokratischen Prozess teilhaben zu lassen, obwohl sie die dafür nötige Urteilsfähigkeit besitzen, ist unverständlich und frustrierend.

Die Grünen

Die Grünen fordern seit jeher die Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf allen Ebenen. Unsere Jugend hat Ideen und den Willen, die Zukunft mitzugestalten. Die Klimajugend beweist dies eindrücklich. Ihr das Stimmrecht ab 16 einzuräumen, ist nicht nur in diesem Kontext richtig. Denn Studien zum Stimmrechtsalter 16 belegen, wer sich in jungen Jahren ernst genommen fühlt, beteiligt sich später stärker in der Allgemeinheit. Die Vorlage zur fakultativen Einführung des Stimmrechtsalters 16 auf Gemeindeebene befürworten wir klar.

SVP

Nein. Mit einer Annahme des neuen Gesetzes kann eine 16-jährige Person sich zu politischen Fragen äussern und darf wählen, darf aber kein politisches Amt ausüben. Es ist absurd, dass 16-Jährige für sich nicht entscheiden dürfen, zu rauchen oder nicht, aber für andere sollen sie zum Beispiel Steuern erhöhen können. In den Gemeinden müsste ein grosser Aufwand bei zeitgleichen kommunalen und kantonalen oder eidgenössischen Abstimmungen bei 16- bis 18-jährigen Personen betrieben werden.