So schwer zu begreifen ist es gar nicht: Wenn auch nur ein Glied der Kette bricht, hält das Ganze nicht mehr. Ein schwächelndes Teil im Generator eines Elektroautos kann zum Stillstand führen. Wenn die Leber nicht mehr mitmacht, vergiftet sich der Körper selbst.

Ist nicht auch eine Gesellschaft, deren schwächste Mitglieder keine Beachtung mehr erfahren, gefährdet? Hand aufs Herz: Neigen wir nicht dazu, Menschen, die aus Armut betteln, stehlen, vielleicht nur unangenehm auffallen oder randständig sind, noch mehr auszugrenzen?

«Leave no one behind» (niemanden zurücklassen) lautet die Vision der Vereinten Nationen und drückt sich im Credo ihrer «Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung» aus: Die Welt kann sich nur nachhaltig entwickeln, wenn dieses Prinzip auf allen Ebenen und in allen Handlungen beachtet wird. Ob im Quartier, in der Sozialhilfe oder in der Entwicklungszusammenarbeit: Niemand darf zurückgelassen werden, ansonsten ist keine gesunde Entwicklung des Gesamtsystems möglich.