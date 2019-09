Mit Roberto Zanetti (Gerlafingen) tritt ein gewiefter Politfuchs noch einmal zur Ständeratswahl an. Der 65-Jährige hat lange um diesen Entscheid gerungen. Mit seiner Partei kam er zum Schluss, «dass die Chancen, den SP-Sitz in der kleinen Kammer zu halten, ohne eine Vakanz am grössten sind», wie Parteipräsidentin Franziska Roth bestätigt. Zusammen mit Pirmin Bischof (CVP) kann Zanetti mit dem Bisherigen-Bonus ins Rennen gehen. Auch Zanetti selber weiss aber, dass es «keine Wahl gibt, bei der man mit dem im Schlafwagen ins ‹Stöckli› einfahren kann». Zur Wahl treten nämlich nicht weniger als fünf Kandidaten an – neben den zwei Bisherigen sind dies Stefan Nünlist (FDP), Christian Imark (SVP) und Felix Wettstein (Grüne). Allgemein wird mit einer Wiederwahl von Zanetti und Bischof gerechnet. Doch zumindest der SP-Mann könnte es (wie schon vor vier Jahren) möglicherweise erst im zweiten Wahlgang (am 17. November) schaffen. (ums.)

