Die Solothurner Wirtschaft wächst auch dank neuen Impulsen, zum Beispiel der Ansiedelung von Biogen in Luterbach. Denn diese hat Strahlkraft und zieht sowohl lokale als auch globale Unternehmen in die Region. Weshalb dies so ist, wurde am Dienstag in Solothurn mit Gästen aus Politik, Gewerbe und Industrie diskutiert.