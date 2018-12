340 Delegierte und Gäste konnte Präsident Christian Sutter zur 19. Delegiertenversammlung des Solothurner Turnverbandes (SOTV) in Dulliken begrüssen. Für Sutter war sein erstes Jahr als Präsident oft einfach grandios, berichtete er. Erfreulich sei das Schliessen der Lücken im Regionalturnverband Olten-Gösgen. Mit der neuen Präsidentin Nadine Gehrig und Finanzchefin Nicole Kamber (beide Hägendorf) könnten die Aktivitäten im unteren Kantonsteil nun wieder in ruhigere Gewässer gesteuert werden.

Eine Steigerung auf 28 Sportlerehrungen durfte Lorenz Freudiger (Balsthal) als Chef Technische Leitung vermelden. Diverse Einzelsportler, Mannschaften und Vereine aus dem Verbandsgebiet konnten 7 Meistertitel und weitere 21 Podestplätze auf nationaler Ebene feiern.

OK-Präsident Rolf Kristandl (Lostorf) hielt einen kurzen Rückblick auf das Kantonalturnfest 2018 Gösgen-Niederamt. «Wir bekamen viele positive Feedbacks und konnten die ganze Region involvieren, was auch nötig war zur Leistung der rund 14'300 Helferstunden.»

Im Vorstand konnte mit André Horisberger (Lohn-Ammannsegg) die vakante Stelle des Vizepräsidenten neu besetzt werden. Auch die Technische Leitung erhielt neue Kräfte: Fabienne Loser-Lüthi (Aus- und Weiterbildung), Pascal Schori (Vereinsturnen) und Oliver Ochsner (Verantwortlicher Unihockeyfinal).

Finanzchef Alex Freudiger (Niederbipp) konnte vermelden, dass dank Rückstellungen für das Kantonalturnfest 2018 der budgetierte Verlust abgewendet werden konnte und die Jahresrechnung mit einem Gewinn von rund 18'700 Franken schliesst. Wegen ausserordentlicher Materialanschaffungen und Sonderausgaben für das nächste «Eidgenössische» sieht das Budget Mehrausgaben von 28'500 Franken vor.

Nächste Station: Aarau

Die Höhepunkte im kommenden Verbandsjahr sind – nebst den kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen in Langendorf – das Eidgenössische Turnfest (ETF) in Aarau und die World Gymnaestrada in Dornbirn.

Für das ETF ist in diesen Tagen der Anmeldetermin abgelaufen. Ein wichtiger Bestandteil im ETF wird der Festumzug sein, wo sich die SOTV-Vereine gut präsentieren können. «Wir sind als Solot(h)urner schliesslich schweizweit die einzigen wirklichen Turner», machte TL-Chef Lorenz Freudiger schmunzelnd Werbung.

Zum zweiten Mal nach 2007 findet die World Gymnaestrada Anfang Juli im österreichischen Dornbirn statt. Im Mittelpunkt des Anlasses stehen turnerische Vorführungen, jedoch ohne Bewertungen. Vom SOTV wird mit rund 190 Turnenden eine grosse Delegation dabei sein.

«In Vereinen und beim Sport braucht es auch einen gesunden Egoismus», stellte Bildungsdirektor Remo Ankli in seinem Grusswort fest. Dies zeige sich in der Freude am Turnen, in den leuchtenden Augen im Tenero-Lager, in einem tollen Kantonalturnfest und auch beim ausgelassenen Festen nach den Wettkämpfen.