Mit Schäden durch Naturgefahren sei in Zukunft vermehrt zu rechnen, schreibt die Solothurner Gebäudeversicherung. Einerseits werde immer dichter und an gefährdeten Orten gebaut. Dazu würden Gebäude intensiver genutzt. So stünden im Keller teure Anlagen oder Server und auf den Dächern seien Solaranlagen installiert.