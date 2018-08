Der Regierungsrat unterstützt in seiner Antwort an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der Erreichbarkeit von Poststellen. Er erachtet diese als Schritt in die richtige Richtung, erwartet vom Bund aber weitergehende Anpassungen. Insbesondere für den ländlichen Raum fordert er weitere Verbesserungen. Er verlangt, dass bei den Erreichbarkeitsgrenzen auch die Distanz vom Domizil der Kundin oder des Kunden zur nächsten Haltestelle des öffentlichen Verkehrs berücksichtigt wird, schreibt die Staatskanzlei.

Die Massennahmen zur Intensivierung der Kommunikation zwischen der schweizerischen Post und den Kantonen sowie den Gemeinden begrüsst der Regierungsrat. Den Einbezug der Kantone bei Schlichtungsverfahren der Gemeinden bei der PostCom erachtet er als sinnvoll und notwendig. Trotzdem würde er eine weitere Stärkung der Position der PostCom begrüssen. Diese sollte nach seiner Ansicht zu einer weisungsberechtigten Ombudsstelle für die Gemeinden ausgebaut werden. (sks)