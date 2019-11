Die Pläne für die Bike-Strecke liegen auf – nicht alle Kritiker sind besänftigt

Braucht es am Weissenstein eine Bike-Strecke? Und wenn ja: Wie soll sie daherkommen? Schon seit Jahren spaltet diese Frage die Gemüter der Personen, die mit dem Solothurner Hausberg zu tun haben. Nach langem Hin und her und einem Mitwirkungsverfahren mit insgesamt 23 involvierten Parteien liegen nun die Pläne für die Strecke öffentlich auf.

Herausgekommen aus den ganzen Bemühungen ist ein Kombi-Pack. Zum einen eine fünf Kilometer lange Bike-Strecke, die von der Bergstation der Seilbahn via Nesselboden bis zur Talstation führt (siehe dazu Text unten). Und zum anderen zwei Wildruhezonen. Diese sollen einen Rückzugsort für Wildtiere bieten und den steigenden Nutzungsdruck am Berg kompensieren. Noch bis am 23. Dezember können die Pläne auf den Gemeinden Oberdorf und Gänsbrunnen und beim Amt für Raumplanung eingesehen werden.

Für die Jäger ist die Strecke ein No-Go

Das Ziel der Strecke: Sie soll die Konflikte am Berg entschärfen. Denn, so die Argumentation des Kantons: Biker hat es sowieso, und ohne offizielle Strecke fahren sie einfach irgendwie den Berg runter, über die Passstrasse oder Wanderwege etwa. So komme es zu Konflikten mit Wanderern, zudem würden Natur und Landschaft viel stärker in Mitleidenschaft gezogen. Eine offizielle Strecke würde nun zwar nicht alle Probleme lösen, sie würde die Konflikte aber zum Teil entschärfen. Die nötigen baulichen Eingriffe seien zudem nur als «vergleichsweise geringfügig» zu betrachten, so der Kanton.