Die Parteien sind bei den Corona-Massnahmen so einig wie (fast) nie zuvor

Frage 1: Die geplanten Änderungen des Gesetzes über die Kantonspolizei spalten die Gemüter. Der Solothurner Anwaltsverband etwa warnt vor einem Schritt hin zum «Überwachungsstaat». Wie stehen Sie zu dieser Aussage und zur geplanten Gesetzesänderung?

FDP:

Die Bestimmungen bei verdeckten Vorermittlungen und der Fahndung gehen zu weit. Ein demokratischer Rechtsstaat funktioniert nur, wenn die Polizei nicht beliebige Personendaten nach Gutdünken erheben und verwerten kann. Bei der automatisierten Fahrzeugfahndung wird zudem befürchtet, dass bei einem «Treffer» ein unverhältnismässiger Einsatz ausgelöst wird. Unnötig ist das Flugverbot für Drohnen bis 30 kg, das bei jedem Einsatz von Blaulichtorganisationen gilt. Die FDP.Die Liberalen werden entsprechende Anträge bei der Beratung stellen.





CVP/EVP/GLP:

Wir werden der Gesetzesänderung einstimmig zustimmen. Es ist unerlässlich, dass der Polizei zur Erfüllung ihrer sicherheitspolizeilichen Aufgaben die nötigen Instrumente in die Hand gegeben werden, um dem veränderten Täterverhalten insbesondere in Bezug auf die gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen (Digitalisierung) wirksam begegnen zu können. Die Ausgestaltung im Gesetz ist unter Wahrung der geltenden rechtsstaatlichen Grundsätze erfolgt. Dabei von einem Überwachungsstaat zu reden, ist verfehlt.





SP/junge SP:

Die Änderungen sind zeitgemäss und erlauben der Polizei mit modernen Mitteln zu arbeiten. Dabei setzt das Gesetz die nötigen Vorgaben und Schranken. Von einem Überwachungsstaat kann deshalb überhaupt nicht die Rede sein. Deshalb kann die Fraktion SP/junge SP der Vorlage klar zustimmen. Täter und Verdächtige sollen unbedingt ihre Rechte haben, aber die offizielle Haltung des Anwaltsverbands geht eher in Richtung einseitiger Täterschutz.





Die Grünen:

Wir unterstützen die Anpassungen, bietet das Gesetz doch auch weiterhin klare Grenzen. Speziell begrüssen wir die Regelungen zur Berichterstattungs- und Dokumentationspflicht. Die verdeckte Ermittlung muss auch in Zukunft mit Augenmass und Sorgfalt umgesetzt werden. Unklarheiten sehen wir bei der Neuregelung von Drohneneinsätzen: Persönlichkeitsschutz versus öffentliche Interessen. Mit den Präzisierungen im Gebührentarif zur Kostenbeteiligung von Veranstaltern darf keinesfalls das Demonstrationsrecht beschnitten werden.





SVP:

Der Überwachungsstaat ist heute schon so gut wie Realität für jede Person mit einem Smartphone. Grundsätzlich stehen wir hinter der Gesetzesänderung, da einige Elemente in der heutigen Zeit leider nötig geworden sind. So oder so fordern wir von Polizei und Justiz aber eine Fokussierung auf die richtigen Verbrecher und nicht eine immer weiter ausgebaute Gängelung der Bürger mit Abzocke bei Radarkontrollen etc. Weniger blitzen, dafür mehr patrouillieren und Präsenz zeigen!