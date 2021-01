«Die Luft wird dünn»: Gewerbeverband stellt Forderungen an die Solothurner Regierung

Der Hilferuf, den der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (kgv) ausstösst, tönt dramatisch: «Die Luft wird dünn!», heisst es in einem offenen Brief an den Regierungsrat. Wobei das noch eine Untertreibung ist: Die Luft ist bereits dünn. Jedenfalls wenn man liest, was der Gewerbeverband mit Unterstützung der Solothurner Handelskammer an die Exekutive adressiert.