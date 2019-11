Die letzten Zuckungen des Wahlkampfs

Eine halbe Woche vor dem Entscheid über den zweiten Ständeratssitz sorgt der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (KGV) für einen mittleren Aufreger. Nachdem der Zentralvorstand SVP-Herausforderer Christian Imark einstimmig zur Wahl vorgeschlagen hat, sieht die Präsidentenkonferenz die Sache etwas differenzierter. Wörtlich teilte KGV-Geschäftsführer Andreas Gasche gestern mit: «Zwar stützt die Präsidentenkonferenz den Vorschlag des einstimmigen Zentralvorstandes, aber nicht ganz so einheitlich.»

Die Sache mit dem Austritt von Imarks Verband

Was bedeutet das konkret? Gasche: «Rund ein Viertel der stimmberechtigten Anwesenden enthielt sich der Stimme oder stimmte gar gegen diese Unterstützung.» Umgekehrt: «Klar ist aber, dass drei Viertel der anwesenden Präsidenten die Kandidatur von Christian Imark unterstützten», beeilt sich der Geschäftsführer nachzuschieben. Damit seien die Präsidenten schliesslich klar der Empfehlung des Zentralvorstands gefolgt, «dem wichtig ist, dass es in Bern für den Kanton Solothurn eine bürgerliche und damit gewerbefreundliche Doppelvertretung geben wird». An Imarks Wirtschaftsfreundlichkeit gibt es denn auch keine Zweifel.

Einen möglichen Grund für die nicht ganz geschlossene Haltung der Präsidentenkonferenz liefert Gasche gleich selber: «Ein Grund mag unter anderem sein, dass die Astag Sektion Solothurn Ende Jahr dem KGV den Rücken kehrt.» In der Tat hat der von Imark präsidierte Nutzfahrzeugverband an seiner jüngsten Generalversammlung beschlossen, aus dem Gewerbeverband auszutreten. Dafür verantwortlich waren unterschiedliche Gründe – finanzielle ebenso wie ausbildungstechnische.

Was für den Zentralvorstand keine Rolle spielte bei seiner Unterstützung der Kandidatur, wog bei den Präsidenten offenkundig schwerer. Zwar ist Imark selber Mitglied des KGV, dass er den von ihm geführten Verband aber aus dem Gewerbeverband lotste, nahmen ihm einige KGV-Exponenten übel. Auch wenn die Unterstützung mit Vorbehalt wohl keinen markanten Einfluss auf den Wahlausgang haben wird: Bemerkenswert ist der Vorgang allemal.