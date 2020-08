«Die Lage ist momentan labil»: Der Kantonsarzt zu Maskenpflicht, Grippesaison und eine mögliche zweite Welle

340 Neuansteckungen vermeldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag für die Schweiz und Liechtenstein, 21 Neuansteckungen vermeldete der Kanton Solothurn. Dem will das hiesige Gesundheitsamt nun entgegenwirken: Als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen gilt in der Region ab nächstem Donnerstag, dem 3. September, eine Maskentragepflicht in Läden und Einkaufszentren. Die Maskenpflicht gilt für sämtliche Personen ab 12 Jahren. Das gab der Kanton am Freitag bekannt.

Der Solothurner Kantonsarzt und Epidemiologe Lukas Fenner nimmt im Interview Stellung zu den aktuellen Entwicklungen und spricht darüber, wie gut der Kanton auf die kommenden Herbstwochen vorbereitet ist.