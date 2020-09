Die Kunst vom Schweinefleisch: Gleich zwei Solothurner kochen im Finale mit

Lorenzo Demirboga (19) vom Limpach's in Buchegg und Simon Grimbichler (19) vom Restaurant Aarhof in Olten sind dabei, wenn am 21.September in Bern das Finale von «La Cuisine des Jeunes» über die Bühne geht. Es ist bereits die 18.Ausgabe des Wettbewerbs, der von «Schweizer Fleisch» durchgeführt wird. Die Herausforderung heisst in diesem Jahr «The Art of Pork! Zeig uns grosse Kochkunst – mit deiner Kreation aus bestem Schweizer Schweinefleisch». Gesucht wird ein originelles, kreatives und feines Rezept.